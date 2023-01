Jovem Dionisio lança festival 'Balaco' em Curitiba

No dia 1º de abril, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, a banda Jovem Dionisio vai se despedir de seus conterrâneos - pelo menos por ora, com o encerramento da “Acorda Pedrinho Tour”, turnê de seu primeiro disco. Depois de um ano vivido em proporções inimagináveis, embalado pelo grande sucesso de “Acorda Pedrinho”, a Jovem Dionísio lança o BALACO: "o festival onde a gente sempre quis tocar, mas que ninguém ainda tinha feito", destaca o baixista da banda, Gustavo Karam.

Um desejo curioso vindo de uma banda que, em 2022, tocou em algum dos principais festivais musicais do Planeta, entre eles Rock in Rio Brasil, Rock in Rio Lisboa e Primavera Sound, além de passear por todas as maiores audiências da TV brasileira. "Acorda Pedrinho" simplesmente foi para o topo da Billboard BR e das plataformas de áudio, atingiu a posição de mais viralizada do mundo e chegou a ser a música mais pesquisada no Google no Brasil em um gênero bem diferente do que faz sucesso atualmente no país.

"A Jovem Dionísio é o que é por conta de todo o 'universo próprio' que a gente faz questão de criar", comenta o vocalista Bernardo Pasquali, o Belni. Então, faz parte do viés artístico da banda recriar em grandes proporções uma festa que costumavam fazer no quintal de casa, para amigos e fãs mais próximos. No BALACO, que contará com atrações locais e nacionais, a Jovem Dionisio participa ativamente da curadoria e direção artística, num formato de festival em que são os anfitriões para o público.