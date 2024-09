Linkin Park faz show único em SP em novembro

A banda de rock Linkin Park anunciou nesta terça-feira (24) show único em São Paulo. A última vinda do grupo ao Brasil ocorreu em 2017, no autódromo Interlagos, dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington.



Agora com Emily Armstrong no vocal, a banda se apresenta no Allianz Parque, dia 15 de novembro. A data coincide com o lançamento do oitavo álbum de estúdio, From Zero, que intitula a turnê que passa por São Paulo.

A pré-venda para clientes Santander Select acontece dia 26 de setembro. Para os demais clientes Santander, dia 27 de setembro. Já a venda geral será aberta apenas no dia 30 de setembro. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no Ticketmaster e a partir das 11h na bilheteria oficial, tanto para a pré-venda como para venda geral.



As entradas custam R$ 480 na cadeira superior, R$ 690 na cadeira inferior, R$ 580 na pista, R$ 890 na pista premium e R$ 890 na LPU Pit, que são exclusivas para a pré-venda.





