Lorde regrava faixas de 'Solar Power' em idioma nativo da Nova Zelândia

A cantora Lorde lançou na manhã desta quinta-feira (9) um EP com canções gravadas em maori, a língua falada por povos nativos da Nova Zelândia.





Batizado de "Te Ao Marama" –ou mundo da luz, em português–, o disco é composto por cinco regravações de faixas de "Solar Power", seu novo álbum, lançado no fim do mês passado.





Apesar de ter nascido e crescido na Nova Zelândia, a cantora, de 24 anos, afirmou em entrevista ao portal Spinoff que precisou consultar muitos especialistas, inclusive anciãos maoris, para evitar incorrer em erros, já que ela própria não entende o idioma. Ela também contou com a ajuda de tradutores para adaptar as canções.





"Descobri muitas coisas enquanto produzia este álbum, mas o principal foi que muitos dos valores que me guiam, no que diz respeito a proteger e escutar a natureza, vêm de princípios maoris", afirmou na entrevista. "Mesmo que você não entenda o idioma, vai se impressionar com o quão elegantes minhas letras soam."





As faixas regravadas foram "Solar Power", "The Path", "Stoned At The Nail Salon", "Fallen Fruit" e "Oceanic Feeling".





Os lucros de Lorde com o disco serão revertidos a duas instituições filantrópicas da Nova Zelândia. São elas a Forest & Bird, que trabalha em prol da proteção do meio-ambiente, e a Te Hua Kawariki Charitable Trust.