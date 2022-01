Luan Santana promete que seu novo DVD vai acabar com tudo

Luan Santana, 30, está postando bastante em seu perfil no Instagram sobre seu novo DVD, "Luan City" e deixando os fãs ansiosos para o dia de lançamento, que ainda não foi divulgado. As gravações ocorreram no dia 13 de dezembro, na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo, que realmente funcionou como um vilarejo no passado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O grande dia contou com a participação da dupla Henrique e Juliano e de Luisa Sonza. Luan já havia dito que a ideia principal era fazer com que as pessoas entrassem em um outro universo, uma cidade utópica, longe da vida real. E não é que ele cumpriu com o combinado? O evento teve apresentações circenses, efeitos especiais e pirotécnicos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Sobre o DVD



O repertório contém 16 canções inéditas, que tratam sobre diversos assuntos sem perder o ritmo. "Minha ideia foi trazer uma nova sonoridade para a minha história. As músicas têm uma pegada latina. É a junção do arroxa brasileiro, que se tornou tão popular no sertanejo, com o ritmo da quizomba, da tarraxa, com influências do reggaeton latino”, apresentou o artista.



Como Luan queria envolver a plateia como parte do show, a escolha dele para o cenário foi uma junção de passarelas que cruzaram todo o espaço da Vila Itororó. Em suas redes sociais ele exibe fotos do grande dia.