Luan Santana volta aos palcos com produção internacional

Ele já entrou no túnel do tempo e gravou um DVD em que nos fez crer que Elvis Presley ia entrar a qualquer momento como um dos convidados do seu “Acústico”. Antes disso, montou uma megaestrutura para o DVD “O nosso Tempo é Hoje”, em clima de rave com uma mescla de Woodstock. E o que dizer do maior espetáculo audiovisual já gravado no país, “Viva", com quase 30 toneladas de equipamentos, em maio de 2019, em Salvador?

Isso é um breve resumo do muito que traduz o sucesso de Luan Santana. Agora, batizada como “The Comeback”, a turnê que marca a sua volta aos palcos em grande estilo promete uma produção internacional. E põe mega nisso: só de passarela serão 27 metros que ele vai percorrer em meio ao respeitável público. Afinal, 636 dias separam o cantor dos olhares presenciais e do coro ao vivo e em cores formado por sua fiel legião de fãs.

Seu último show presencial aconteceu em 14 de março de 2020, no interior paulista. O retorno tem dia, lugar e hora para acontecer: 11 de dezembro de 2021, na Jeunesse Arena, no Rio, seguindo para São Paulo no dia 19, no Espaço das Américas.





A turnê, com edição única e especial, nas duas capitais, preza pela concepção do “mais é mais, sim”, porque o jejum de quase dois anos merece a superprodução que sempre caracterizou o trabalho do artista.





“Será uma experiência inesquecível. Estou pensando cada música, cada luz, cenário, tudo, para o meu público, e marcar uma volta deste encontro que define minha essência. Para tanto, tudo o que existe de tecnológico e criativo se une ao conceito da turnê”, afirma Luan.

Esse é o contexto que faz da apresentação um espetáculo high-tech, sem perder de vista a emoção que faz a plateia pulsar. Além da passarela em proporção gigante que o levará a circular em meio ao público, a produção montou um painel de 22 metros por 3 m, com duas faces, para que clipes e imagens ao vivo de todo o ambiente sejam ampliadas ali.





A iluminação merece menção à parte, com efeito de luzes e lasers para levar holofotes também ao público.





Fiel à nostalgia e à irreverência, Luan prepara um repertório pronto para mexer com as emoções e a memória afetiva de todos os presentes, lançando várias ações interativas com a plateia e uma lista de hits.





E por falar no sucesso que marca a parceria de Luan e a gravadora Sony Music, “Morena” atingiu esta semana Dupla Platina em Portugal. Continua posicionada no Top 10 em Portugal, esta semana alcançando o 5º lugar. “Sorria”, que está na #46ª posição, já é single de Ouro. A atual “Ilha” emplaca, a essa altura, o número #120, surgindo sucessivamente desde o lançamento, no dia 5.





No fim-de-semana chegou ao 3º lugar mais executado no Youtube. Ao lado de “Assim Nasce um bêbado”, esses hits integram o EP “The Comeback”, que também batiza a turnê em questão.





"Nada mais genuíno do que resgatar os valores do afeto físico, tão preteridos nesta época da pandemia, que seja pelo olhar, que seja com público presencial, promovendo a conexão entre as pessoas e o mundo por meio da música, e bem na Cidade Maravilhosa, sob as bênçãos do Cristo Redentor", afirma.





A seguir, o roteiro leva Luan a Sampa, berço de todos os sotaques acolhidos de todas as partes deste país, resultando "nessa linda mistura de ritmos que compõem a nossa música", finaliza Luan.