"Mamãe eu quero" é a música de Carnaval mais tocada no Brasil, segundo Ecad

O Carnaval de 2023 já começou com eventos e ensaios pré-carnavalescos em todo país e a expectativa é grande para quem gosta da folia e também para quem vive da folia. Afinal, depois de dois anos sem eventos presenciais, os brasileiros vão aproveitar as festas em clubes, casas de diversão, bailes de carnaval, shows e trios elétricos. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a proximidade do Carnaval para fazer um levantamento das músicas mais tocadas durante a folia no Brasil nos últimos cinco anos.





As tradicionais marchinhas carnavalescas continuam a fazer sucesso e se destacaram no estudo. O top 3 contou com a liderança de “Mamãe eu quero”, de autoria de Jararaca e Vicente Paiva, seguida por “Me dá um dinheiro aí”, dos autores Ivan Ferreira, Homero Ferreira e Glauco Ferreira, e de “A jardineira”, de autoria de Benedito Lacerda e Humberto Carlos Porto, nas segunda e terceira posições.

O Ecad também lançou no fim de janeiro uma campanha de conscientização para o pagamento de direitos autorais de eventos e shows carnavalescos. Intitulada “Com música, a folia fica melhor”, seu objetivo é esclarecer para quem utiliza a música sobre a importância de realizar o licenciamento prévio que vai remunerar quem vive de música. A campanha é destina a usuários de música, como promotores de eventos, bailes e blocos. No site oficial da instituição, um banner da campanha leva para a página que reúne todas as informações sobre como deve ser feito o licenciamento dos eventos.





A distribuição de direitos autorais de eventos e shows de Carnaval contempla autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos. A identificação das músicas é feita pelo Ecad por meio de gravações de eventos carnavalescos e festejos populares, incluindo os bailes realizados antes e depois do período de carnaval, além da utilização de roteiros musicais enviados por promotores de eventos para a instituição.





No Brasil, o último carnaval sem as restrições sanitárias impostas pela pandemia foi em 2020. Naquele ano, o Ecad distribuiu R$ 24 milhões em direitos autorais para mais de 14 mil artistas pelas músicas tocadas no Carnaval.





Ranking nacional de carnaval - Músicas mais tocadas em clubes, casas de diversão, bailes de carnaval, shows e trios elétricos nos últimos cinco anos em todo o Brasil