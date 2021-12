Marília Mendonça é artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021

O amor do Brasil por Marília Mendonça foi comprovado nesta quarta-feira (1º) pela retrospectiva feita pela plataforma de streaming musical Spotify do ano de 2021. A sertaneja foi a artista feminina mais ouvida no país, e a terceira mais ouvida no ranking geral, com homens e mulheres.

A goiana, que morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, tem mais de 12,1 milhões de ouvintes mensais no serviço. Ela ocupa a posição de 386ª artista mais popular entre todos os músicos, nacionais e internacionais, com canções no Spotify.

A dupla Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, ficaram em segundo lugar na lista de mulheres mais ouvidas na plataforma. As três lançaram, juntas, o projeto "As Patroas", álbum com regravações de grandes sucessos de outros artistas, pouco antes da morte da cantora.





No geral, o sertanejo foi o ritmo mais popular neste ano. Os três gêneros musicais mais consumidos no Brasil foram diferentes classificações desse mesmo ritmo: "sertanejo pop", "sertanejo universitário" e "sertanejo". O funk carioca ficou em quarto lugar, seguido pelo pop.





Fora Os Barões da Pisadinha, grupo de forró e piseiro que foi o mais ouvido do ano entre os brasileiros, todo o restante do top 5 é composto por artistas do sertanejo. Gusttavo Lima fica em segundo, com Marília em terceiro, Jorge e Mateus em quarto, e Henrique e Juliano em quinto.

Entre as músicas mais ouvidas, estão o hit viral "Batom de Cereja", de Israel e Rodolffo, em primeiro lugar; "Facas", de Diego e Victor Hugo, em segundo, e "Ele é Ele, Eu Sou Eu", de Wesley Safadão, em terceiro.