No Dia Mundial do Rock, veja cinco documentários sobre o gênero musical no streaming

Embora seja conhecido como o Dia Mundial do Rock, a data celebrada nesta quinta-feira (13) foi criada por aqui mesmo, no Brasil - mas a falta da comemoração no resto do mundo não é razão para que o gênero não seja celebrado no país.







No interior de São Paulo, por exemplo, foi criado o Festival de Águas Claras, conhecido como o Woodstock brasileiro, que levou milhares de hippies a uma fazenda para ver shows de nomes como Raul Seixas, Hermeto Pascoal e João Gilberto entre as décadas de 1970 e 1980.





No mesmo período, também relacionado ao histórico festival de rock -mas longe do Brasil, em Nova Iorque- também aconteceu o Harlem Cultural Festival, que celebrou a música afro-americana no verão de 1969 em que o Woodstock aconteceu com nomes como Nina Simone e Stevie Wonder.

Ambos os eventos ganharam documentários que dividem espaço no streaming com várias outras produções dedicadas ao gênero musical. Veja, abaixo, cinco produções que contam histórias de estrelas e momentos marcantes do rock.