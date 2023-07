Fã-clube de Raul Seixas conta com amplo acervo e promove atividades culturais em Londrina

Comemorado anualmente no dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock foi criado para homenagear o estilo que revolucionou não somente a música, mas também o comportamento social de gerações, especialmente na segunda metade do século XX.

No Brasil, o Rock n’ Roll contou com grandes expoentes e representantes, como Raul Seixas, cantor e compositor considerado um dos maiores astros do rock nacional.

Nascido em Salvador, na Bahia, em 1945, Raul Seixas deixou sua marca na história da cultura brasileira com grandes clássicos do estilo musical, como "Tente Outra Vez", "Metamorfose Ambulante", "Gita" e "Maluco Beleza".

Chamado de "Pai do Rock Brasileiro", o cantor deixou os fãs cedo, aos 44 anos, após sofrer uma pancreatite aguda fulminante enquanto dormia. Isso, no entanto, não significa que seus fãs o deixaram para trás.

Hoje, 35 anos após seu falecimento, Raul Seixas soma fã-clubes por todo o Brasil. Em Londrina, não podia ser diferente, já que Gugu Marçal, fã e estudioso da obra do cantor, fundou, em junho de 2022, o Raul Rock Londrina, que está alinhado ao movimento Seixista.





Marçal relembra com carinho e nostalgia a oportunidade que teve de ver seu ídolo ao vivo no Ginásio Moringão, em Londrina. Segundo o fã, que conta com um vasto material sobre o artista, Raul Seixas não é apenas um cantor, mas uma filosofia de vida.

"Ouvir as músicas do Raul nos leva a refletir sobre a vida, a morte, o nosso existencialismo. Nos leva a questionar a nós mesmos. Existem músicas dele que são atemporais. É só ouvir, por exemplo, 'O Dia em que a Terra Parou'. Bicho, vivenciamos isso há dois anos com a pandemia, entende?", reflete Marçal.

O fundador do fã-clube explica que o movimento não é "apenas um grupo de WhatsApp", uma vez que os fãs, além de possuir um vasto material de estudos sobre Raul Seixas, organizam eventos para homenagear o artista. Segundo Marçal, os participantes têm trabalhado para finalizar a elaboração de seu estatuto, o que lhes dará a oportunidade de tornar o fã-clube uma entidade oficial, registrada em cartório.

"Temos três datas fixas onde promovemos algum evento: 28 de junho, no qual comemoramos o aniversário de Raul que, este ano, completaria 78 anos; dia 21 de agosto, que celebramos 'O Dia da Saudade', um tributo ao aniversário de morte; e também o segundo sábado de novembro, no qual temos 'O dia Para Sempre Raul Seixas', um projeto que quero levar à Câmara de Vereadores de Londrina para tentarmos incluir na agenda cultural da cidade", explica.