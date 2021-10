Nos 75 anos de Belchior, 'Como nossos pais' é a música mais gravada do artista

Belchior foi um cantor conhecido por sua originalidade e força poética e política em suas letras. O sucesso “Como nossos pais”, eternizada na voz de Elis Regina, é uma delas. A canção foi a mais gravada por outros intérpretes até hoje e a mais tocada no Brasil de autoria do cantor e compositor cearense nos últimos 10 anos. Esses são dados de um estudo realizado pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em homenagem a Belchior, que completaria 75 anos, nesta terça-feira, dia 26. O artista nos deixou em abril de 2017.

Cearense de Sobral, nascido em 26 de outubro de 1946, Antonio Carlos Belchior tem 218 músicas e 348 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O artista teve suas músicas gravadas por vários intérpretes, mas Fagner lidera esse ranking.

Nos últimos 10 anos, a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas foi proveniente dos segmentos de Rádio e TV, que corresponderam a mais de 55% do que foi destinado a ele.





É importante ressaltar que seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Os direitos autorais de Belchior, referentes à execução pública de suas músicas, são repassados aos herdeiros pela UBC (União Brasileira de Compositores), associação a qual ele é filiado na gestão coletiva.





Confira o ranking de músicas de autoria de Belchior mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo):





- 1: Como nossos pais, Belchior





- 2: Coração selvagem, Belchior





- 3: A palo seco, Belchior





- 4: Velha roupa colorida, Belchior





- 5: Apenas um rapaz latino-americano, Belchior





- 6: Tudo outra vez, Belchior





- 7: Paralelas, Belchior





- 8: Mucuripe, Belchior / Fagner





- 9: Comentário a respeito de John, José Luiz Penna / Belchior





- 10: Medo de avião, Belchior





Ranking das músicas de autoria de Belchior mais gravadas por outros intérpretes:





- 1: Como nossos pais, Belchior





- 2: Mucuripe, Belchior / Fagner





- 3: Paralelas, Belchior





- 4: A palo seco, Belchior





- 5: Tudo outra vez, Belchior





- 6: Na hora do almoço, Belchior





- 7: Galos, noites e quintais, Belchior





- 8: Velha roupa colorida, Belchior





- 9: Medo de avião, Belchior - Apenas um rapaz latino-americano, Belchior





- 10: Comentário a respeito de John, José Luiz Penna / Belchior - Divina comédia humana, Belchior