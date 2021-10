No Palco Mundo, Coldplay voltará ao Rock in Rio após 10 anos

O Rock in Rio confirmou, na manhã desta quinta-feira (14), a banda Coldplay como atração no Palco Mundo para o dia 10 de setembro de 2022. Os músicos britânicos retornam ao festival carioca após um hiato de 10 anos. O último show foi em 1º de outubro de 2011, também na Cidade do Rock.

A organização promete uma apresentação reunindo faixas novas, já que o grupo está lançando o álbum "Music of spheres". Mas os fãs brasileiros não devem deixar de acompanhar as clássicas canções, como "Clocks" e 'Viva la Vida".

Coldplay integra o grupo de estrelas internacionais já anunciadas no Palco Mundo, como Iron Maiden, Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Justin Bieber, Demi Lovato e Dua Lipa. Dentre os artistas brasileiros, estão Alok, Iza e Ivete Sangalo.





A vinda ao Brasil é pela turnê mundial que tem San Juan, na Costa Rica, como país inicial. Os destinos foram divulgados nesta quinta (14) e, na sexta (15), será lançado o álbum inédito. Além da capital carioca, os integrantes se apresentam no México, Estados Unidos, Alemanha, França, Bélgica e Reino Unido.

