Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha recebem título de patronos da MPB

Ícones da cultura nacional, Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues são oficialmente patronos da Música Popular Brasileira (MPB). A lei que dá esse título aos músicos foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12).

O título de patrono é atribuído a brasileiros mortos há pelo menos 10 anos que tenham se destacado por excepcional contribuição ou especial dedicação ao segmento homenageado.





Foto: Arquivo Nacional



Lupicínio Rodrigues, nascido em Porto Alegre, em 16 de setembro de 1914, Lupicínio Rodrigues é considerado o criador do estilo “dor-de-cotovelo”, caracterizado por canções que expressam desilusões amorosas com profundidade poética. Obras suas, como Felicidade e Nervos de Aço, foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira e seguem vivas na memória afetiva dos brasileiros.

Aos 14 anos compôs sua primeira música: Carnaval. É dele também a autoria do hino do time de futebol de seu coração, o Grêmio – composto em 1953.

Seu vínculo com o Rio Grande do Sul era tamanho a ponto de ele nunca ter morado em qualquer outro estado. As viagens a passeio ou a trabalho eram sempre por curtos períodos de tempo.

Seu primeiro grande sucesso foi a música Se acaso você chegasse, cantada por diversos intérpretes de renome no cenário nacional. Deixou, como legado, cerca de 150 canções, até seu falecimento, aos 59 anos, por problemas no coração.



Foto: Arquivo Nacional