Men of the Year: Dr. JONES elege Péricles como homem atemporal em categoria inédita

Maior premiação masculina que reconhece personalidades do ano em diversas áreas como moda, cultura, esportes, gastronomia e negócios, o Men of the Year aconteceu na última semana em São Paulo, com evento fechado para convidados.







Como destaque da edição deste ano, Dr. JONES, marca de beleza e cuidados masculinos do Grupo Boticário, conhecida por provocar os homens a quebrarem paradigmas e estereótipos, buscou inspiração nas 6 características do produto recém-premiado pelo veículo, The Razor 6: irreverência, alta performance, democrático, classudo, articulado e único para criar a categoria: Homem Atemporal.

A premiação celebra e homenageia figuras que extrapolam o óbvio e deixam um legado que transcende os tempos e as gerações, assim como o portfólio da label, e que, nesta primeira edição, premiou o cantor, compositor e instrumentista Péricles.





Conhecido como Rei da Voz, o artista brasileiro, também conhecido como Péricão, é uma grande referência nacional. Com quase quatro décadas de carreira, é considerado um dos maiores porta-vozes da cultura brasileira e foi premiado por representar o conceito de legado atemporal, com as características que Dr. JONES também carrega.

O prêmio foi entregue no palco do evento, realizado no Hotel Rosewood, pelas mãos de Enzo Celulari que, diferente do Péricles, não é único, personificando toda a irreverência da marca.





“Para definir a nova categoria Homem Atemporal e selecionar o premiado, a marca se inspirou em 6 características do The Razor 6: irreverência, alta performance, além de ser democrático, classudo, articulado e único", comenta Enzo Celulari durante a premiação. “Então, eu estou aqui para falar como primeiro Enzo para todos os Enzos do Brasil, que o nosso homem atemporal é único além do nome, vem para cá, Pericão”, finaliza.

Do pagode ao TikTok: com mais de 700 milhões de visualizações no Youtube, 29 projetos musicais lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e streamings ouvidos, além de 27 milhões de ouvintes no Spotify, Péricles ainda carrega 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Instagram e TikTok, onde se consagra como o maior nome do segmento de samba e pagode, provando que não só marcou a geração X, como se conectou com a geração Y e conquistou a geração Z - em diferentes plataformas, projetos e formatos.