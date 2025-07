Obras de Beethoven e Tchaikovsky serão apresentadas no Teatro Ouro Verde em Londrina

A OSUEL (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) volta ao palco do Teatro Ouro Verde nesta quinta (10) e sexta-feira (11), trazendo obras de dois grandes compositores da música clássica que representam períodos e estilos distintos: Beethoven e Tchaikovsky. Os ingressos para o concerto já estão à venda.

Este é o segundo concerto “Série Catuaí” da Temporada Ouro Verde 2025. Destaque para a participação do violinista Rodrigo de Oliveira, solista convidado para interpretar uma das mais icônicas e desafiadoras obras do repertório para violino: o Concerto para Violino em Ré maior, Op. 35, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Composto em 1878, após um período de vida conturbado, Tchaikovsky entusiasmou-se com as possibilidades de uma obra para violino solo e orquestra depois de ouvir uma composição do francês Édouard Lalo. O entusiasmo ao compor foi tão grande que Leopold Auer, amigo de Tchaikovsky que dirigia o departamento de violino do Conservatório de São Petersburgo, devolveu-lhe a obra chamando-a de “impraticável” e, somente três anos mais tarde, Adolf Brodsky aceitou o desafio e estreou o concerto com a Filarmônica de Viena.

Sinfonia nº 8 de Beethoven





Além da obra de Tchaikovsky, o programa inclui a Sinfonia nº 8 de Ludwig van Beethoven, que abrirá o concerto. Composta em 1812, durante um período conturbado de sua vida pessoal - marcado por conflitos familiares, problemas de saúde e a misteriosa carta à “Amada Imortal” - a Oitava Sinfonia, no entanto, surpreende pelo tom leve e bem-humorado.

Longe de refletir a melancolia daquele momento, contrariando o drama pessoal do compositor, a obra revela um Beethoven espirituoso, que opta por uma escrita mais simples e conservadora, ao estilo clássico de seu mentor sinfônico, Haydn.

Abertura do 45º FIML





Na noite de sexta-feira (11), além do concerto, o público vai acompanhar a cerimônia de abertura do 45º Festival Internacional de Música de Londrina, com a presença dos organizadores, patrocinadores e autoridades. O 45º FIML prossegue até o dia 20 de julho, oferecendo cursos para diversas áreas e intensa programação artística. Os ingressos para o concerto de sexta podem ser adquiridos pela mesma plataforma da OSUEL.

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica da UEL - Série Catuaí

Quando: quinta (10) e sexta (11)

Onde: Teatro Ouro Verde

Horário: 20h30

Ingressos: osuel.pagtickets.com.br