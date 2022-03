Orquestra da UEL abre Temporada Ouro Verde 2022 nesta quinta

A Casa de Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina), em parceria com a Dentalclean e apoio da UEL FM, promove o primeiro Concerto de Abertura da Temporada Ouro Verde 2022 da Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Sob regência do Maestro Alessandro Sangiorgi, o concerto retoma as atividades canceladas há dois anos devido à pandemia da Covid-19. O evento contará com a apresentação de dois concertos do período barroco, dos compositores Stölzel e Vilvaldi com os solistas Cícero Cordão e Arthur Fernandes no trompete. Em seguida, sobe ao palco o trompetista Maurílio Teles, juntamente com Cordão e Fernandes, para a execução da “Fantasia Carnavalesca”, do compositor pernambucano José Ursicino da Silva, conhecido como Maestro Duda.

Continua depois da publicidade





O concerto também apresentará a Sinfonia n°1 de Beethoven, que teve a celebração de 250 anos de nascimento, em 2020, prejudicada pela pandemia. A peça Highlights de "West Side Story", de Bernstein, também será relembrada, em comemoração aos 38 anos que a Osuel completa neste mês.





Os ingressos podem ser adquiridos no Cine Teatro Ouro Verde nos dias 8, 9 e 10 de março, das 14h às 19h. A entrada inteira está sendo vendida a R$ 20,00, a meia-entrada custa R$ 10,00. O uso de máscara facial é obrigatório durante o evento.