ExpoLondrina abre inscrições para 350 vagas temporárias de trabalho

A organização da ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina) abriu as inscrições para os trabalhos temporários na feira, marcada para ocorrer entre os dias 1 e 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga. O prazo para as inscrições começou nesta segunda-feira (7) e vai até a quarta (9).



Ao todo, são 350 vagas, sendo 300 para trabalhadores da limpeza e 50 para bilheteria. Quem se interessar pelas vagas do setor de limpeza, basta ter mais de 18 anos. Já para atuar na bilheteria, é exigida experiência mínima de seis meses como caixa.

As inscrições também devem ser feitas em lugares diferentes. Para a limpeza, o cadastro é realizado no Parque de Exposições Ney Braga entre as 8h e 17h. Para as vagas de caixa, a inscrição ocorre na Rua Visconde de Mauá, 79, próximo ao Mercadão Shangri-lá, na zona oeste, das 8h às 17h.





A organização da 60ª edição da ExpoLondrina orienta os candidatos a levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência aos locais de inscrição.





