Orquestra da UEL celebra 50 anos da universidade com obras de Bizet, Strauss Jr. e Andrew Lloyd Webber

A Orquestra Sinfônica da UEL vai apresentar nos dias 25 e 26 dois concertos especiais em comemoração aos 50 anos do reconhecimento da UEL. Sob a regência do maestro Alessandro Sangiorgi, as apresentações serão no Cine Teatro Universitário Ouro Verde (Rua Maranhão, 85, Calçadão) e terão início às 20h.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No repertório, peças de diversos compositores. Do francês Georges Bizet (1838-1875), “Carmen”; do austríaco Johann Strauss Jr. (1825-1889), Kaiser Waltz; Ouverture da opereta “O Morcego”; “Vozes da primavera” e “Danúbio Azul”; do mexicano Arturo Marquez (1950-), Danzon n. 2; do austro-húngaro Franz Lehar (1870-1948); Trechos da opereta “A Viúva Alegre”; e do britânico Andrew Lloyd Webber (1948-), Suíte do “Fantasma da Opera”.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Orquestra Sinfônica do Paraná retoma em Cascavel concertos com público

Em razão das medidas sanitárias vigentes, o público será limitado e os ingressos devem ser reservados antecipadamente por e-mail, liberados por lotes, já disponíveis. Os interessados devem encaminhar mensagem para [email protected] com o assunto CONVITE CONCERTO OSUEL 50 ANOS UEL.





No texto, deve ser informado o nome completo e o dia escolhido (25 ou 26). Cada e-mail pode solicitar no máximo dois convites, informando os dois nomes completos.

Continua depois da publicidade





No dia do concerto, o ingresso reservado deverá ser retirado com uma hora de antecedência, quando será feita a conferência do comprovante de vacinação (ou teste negativo para Covid-19 de até 48h) na entrada do Teatro. O uso de máscara facial é obrigatório.





Quando todos os convites do lote tiverem sido reservados, a resposta será dada com a informação de Convites Esgotados. Se houver desistências, novos lotes serão liberados, seguindo os mesmos procedimentos. Ingressos reservados e não retirados até 19h30 serão disponibilizados na bilheteria até que a lotação permitida esteja esgotada.