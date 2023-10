Os Filhos de Campo Grande lançam clipe com Jads e Jadson; assista

O trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande lançou o videoclipe da música “Entrada Franca” com participação especial da dupla Jads e Jadson. A canção inédita vem no ritmo batidão sertanejo universitário e, pode ser conferida, nas plataformas digitais e redes sociais dos próprios artistas, além de rádios de todo o Brasil.







Essa é a primeira gravação após a pandemia, do trio campo-grandense formado por Castilho, natural de Campo Grande (MS), Jorjão de Umuarama (PR) e Rafael de Londrina (PR). A música fará parte do DVD, previsto para ser gravado, ainda neste ano, em Campo Grande (MS).

Publicidade

Publicidade





Sobre o videoclipe, Jorjão diz que tem um significado especial. “Marca o início de mais uma etapa na nossa carreira. Também é uma satisfação muito grande gravar com Jads e Jadson, que aceitaram prontamente nosso convite”, comenta o cantor.





A letra de “Entrada Franca” relata alguém que não consegue esquecer o grande amor perdido. Que, entre um gole e outro, revive a saudade através das lembranças e fotos. Apesar de tudo, ainda sonha com a volta do casal.

Publicidade





No início, violões com solos acompanham um dueto vocal suave. Só no refrão, quando sobe o tom da voz, ocorre gradativamente a entrada dos outros instrumentos, dando forma ao batidão. Na segunda parte, a canção ganha a tonalidade vocal grave, no estilo raiz, bruto, característico de Jads e Jadson.





A produção musical ficou por conta de Alex Mesquita, que atuou em todos os discos do trio campo-grandense. Já a produção do videoclipe foi de Vinicius Calazans. “Entrada Franca” é de autoria de Rayane Santos e Rafaela Miranda (da dupla Rayane e Rafaela) juntamente com Valéria Costa.

Publicidade