Pagode e samba: Péricles vai fazer show em Londrina em fevereiro

O samba e o pagode vão tomar conta do estacionamento do Londrina Norte Shopping no dia 14 de fevereiro, quando o gigante Péricles desembarca para um show que promete animar o público. Os ingressos variam de R$ 100 (meia entrada setor pista mais taxa administrativa) até R$ 340 (open bar inteira mais taxa administrativa) e podem ser comprados pela internet. No dia, os portões serão abertos a partir das 18h e o público poderá passear pelo empreendimento enquanto aguarda o início do show. A organização é da Music Eventos.





A apresentação terá abertura do cantor Gelbinho. Dono de alguns dos maiores sucessos e porta-voz do samba e do pagode, Péricles tem em seu repertório músicas como "Se Eu Largar O Freio", "Final de Tarde", "Separação", "Eu Te Amo", "Supera", "Oyá" e "Daquele Jeitão."

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em números, Péricles já ultrapassou a marca de 700 milhões de visualizações no Youtube, 2,35 milhões de inscritos no canal oficial, 5,2 milhões de seguidores no Instagram, 27 milhões de ouvintes no Spotify e 1,4 milhão de seguidores no Tiktok. Além disso, acumula 29 projetos musicais, entre álbuns, EP’s audiovisuais e discos, com mais de 15 milhões de cópias vendidas, entre outros milhões de streamings. São mais de 36 anos de carreira e quase que uma unanimidade entre os artistas brasileiros.





Os preços dos ingressos variam de setor, entre eles a pista, bistrô, área vip, open bar, ingresso solidário, com meia entrada ou inteira, além de valores para pessoa com deficiência. O bistrô para quatro pessoas é um espaço exclusivo com conforto e excelente visão do palco, incluindo água, refrigerante, chopp, vodka, suco, whisky e gin, também incluídos no ingresso open bar. Já a área vip tem proximidade privilegiada para curtir cada detalhe do show. Menores de 12 a 18 anos incompletos poderão assistir ao show somente acompanhados por pais ou responsável legal, com comprovação de guarda ou tutela. A documentação será exigida na entrada.





Ingressos podem ser comprados aqui.