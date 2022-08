'Pais e filhos' é a música que leva 'pai' no título mais tocada no Brasil, segundo Ecad

O Dia dos Pais é celebrado neste domingo (14) e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina. A pesquisa analisou mais de 15 milhões de títulos de canções, que estão cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil, e destacou as mais tocadas e as mais gravadas nos últimos cinco anos que levam as palavras “Pai”, “Pais”, “Papai”, “Papais”, “Paizão”, “Paizinho”, “Papaizinho” e “Papaizão” em seus títulos. No total, fazem parte do estudo cerca de 9.500 títulos.

“Pais e filhos'', de autoria de Marcelo Bonfá, Renato Russo e Dado Villa-Lobos, segue na liderança como a mais tocada no Brasil, como aconteceu no ano passado. A música foi lançada há mais de 30 anos e é até hoje um dos sucessos da banda Legião Urbana. Na segunda posição, o samba “Coisinha do pai”, de autoria de Luiz Carlos, Jorge Aragão e Almir Guineto e famoso na voz de Beth Carvalho, também se manteve no ranking. Já a terceira colocação ficou "Como nossos pais", de autoria de Belchior, que ganhou uma interpretação especial na voz de Elis Regina.





De acordo com o estudo do Ecad para o Dia dos Pais, “Como nossos pais” foi, inclusive, a música mais gravada, seguida por “Meu velho pai”, de autoria de Leo Canhoto, e “Pais e filhos'', que completou o top 3 desse ranking.