Paula Toller completa 60 anos: confira suas músicas mais tocadas e mais gravadas

A cantora e compositora Paula Toller completa 60 anos nesta terça-feira, dia 23. Ex-vocalista da banda de rock Kid Abelha, a artista compôs e gravou músicas que fizeram sucesso ao longo dos anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um estudo sobre as suas obras musicais no Brasil.







Um dos destaques do levantamento foi a música “Como eu quero”, parceria de Paula Toller com Leoni. A canção ficou na liderança dos rankings das mais gravadas e das mais tocadas da artista nos últimos 10 anos. A segunda colocada dos dois rankings também se repetiu, com “Nada por mim”, composição feita em parceria com Herbert Vianna.





Paula Toller tem 164 músicas e 644 gravações cadastradas no bando de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina. Nos últimos 10 anos, quase 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública de música foram provenientes dos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Shows e Música ao Vivo.

