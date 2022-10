Pitty completa 45 anos; 'Na estante' e 'Me adora' se destacam em estudo do Ecad

Levantamento da instituição aponta que artista tem 99 músicas autorais e 525 gravações cadastradas na gestão coletiva no Brasil





Os sucessos “Na sua estante” e “Me adora” foram as canções de maior destaque da cantora e compositora baiana Pitty, em um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Uma das representantes da atual geração do rock brasileiro, Pitty comemora 45 anos nesta sexta-feira, dia 7.

“Na sua estante” foi a música de Pitty mais tocada no Brasil, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública de música, seguida por “Me adora” e “Equalize”, parceria com Peu Souza. Já entre as cinco músicas mais gravadas da artista, a primeira colocação ficou com “Me adora”.





Priscilla Novaes Leone nasceu no dia 7 de outubro de 1977, em Salvador, na Bahia, e ganhou o apelido de Pitty na adolescência. A artista tem 99 músicas autorais e 525 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas, nos últimos 10 anos, foi proveniente dos segmentos de TVs, Rádio e Show, que correspondem a quase 85% do que é destinado a ela.

