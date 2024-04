Projeto abre inscrições para bandas autorais de rock feminino participarem da gravação de coletânea em Londrina

O selo Lab Rec está com inscrições abertas para o Let's Go Grrrls 3, projeto que promove um festival e uma coletânea de bandas autorais de rock com vocal feminino em Londrina. Todas as selecionadas terão uma música gravada e receberão cópias dos CDs Let's Go Grrrls 3 e, dentre as bandas participantes da coletânea, oito serão escolhidas para se apresentar no festival, que será dia 26 de outubro.





As incrições podem ser feitas até o dia 31 de maio através do formulário online . Como critérios para participar, a banda deve ter composições próprias, ser do gênero rock e suas vertentes e ter vocal feminino com atividades musicais comprovadas, como gravações de faixas autorais e participações em shows, por no mínimo um ano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para além desses critérios, existem alguns requisitos descritos no formulário online que devem ser atendidos para a gravação das músicas, como apresentar qualidade de áudio; disponibilizar mais de uma faixa autoral para audição da comissão organizadora, com no máximo três minutos e ter as músicas autorizadas pelas respectivas compositoras e sem quaisquer restrições de editoras ou selos fonográficos. .





A organização do projeto destaca ainda que dará preferência às artistas que submeterem faixas inéditas para a coletânea, ou seja, que não tenham sido lançadas em outros álbuns. As bandas convidadas para participarem do CD e do festival deverão estar de acordo com as cláusulas do contrato e com as normas estabelecidas pela produção.





A forma de contato oficial do projeto com as selecionadas será via e-mail ([email protected]). As bandas escolhidas deverão enviar todos os dados solicitados, assinar e enviar toda documentação necessária no prazo estipulado. O projeto é patrocinado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina.





O projeto Let 's Go Grrrls iniciou em 2005 e já em sua primeira edição teve como característica a produção de uma coletânea em CD com as bandas selecionadas e um festival. Em 2019, o projeto foi retomado e ampliou o número de bandas, tanto no CD como no show de lançamento. Em 2024, com o Let 's Go Grrrls 3, o selo Lab Rec, fundado por Luis Eduardo Cientista, dá continuidade à promoção de bandas com vocal feminino no cenário da música independente brasileira.