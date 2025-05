Público despede-se de Tigrão, cantor e violinista conhecido como 'rei da noite londrinense'

Músico respeitado e considerado por muitos "o rei da noite londrinense", o cantor e violonista Tigrão faleceu nesta sexta-feira (21), aos 79 anos. Natural de Ouro Fino, Minas Gerais, compôs uma trajetória profissional ímpar em sua permanência em Londrina.





Em suas considerações, destaca-se uma frase: "A música é a única coisa que quando bate, a gente não sente dor". Conquistou público de diferentes gerações graças também a sua versatilidade. A MPB, o samba, a bossa nova, o pop, o o sertanejo, o blues e o rock não eram mistério para o artista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em fevereiro de 2024, o músico foi condecorado com o título de Cidadão Honorário de Londrina e recebeu do prefeito Marcelo Belinati e do Presidente da Câmara Municipal o diploma de reconhecimento público pela relevância de seu trabalho. Na ocasião, a entrega foi feita por meio de uma visita à sua casa, pois tratava de problemas de saúde.





O documento concedido destaca que a conferência do título é feita por conta dos relevantes serviços prestados pelo artista à coletividade londrinense, uma vez que ele somou mais de 50 anos de palco e trajetória musical, com vasta carreira e importante contribuição cultural à cidade.

Publicidade





“Estou grandemente agradecido por essa homenagem tão bonita e especial que recebo aqui. É uma grande honra ser lembrado e saber que tanta gente em Londrina gosta de mim e do trabalho que fiz na música. A música me presenteou com tanta gente especial nessa vida, teve papel na construção familiar e de amizades, foi uma das razões para eu seguir sempre em frente”, afirmou à época.





As manifestações de pesar e também as homenagens nas redes sociais se somam à notoriedade de Tigrão.





O velório está acontecendo na Capela 2 do Parques das Oliveiras e o sepultamento do corpo será às 17 horas no Crematorium Londrina, nesta sexta-feira (21).