Saiba quem é Bad Bunny, o artista mais ouvido no Spotify Mundial em 2022

Aos 28 anos, Benito Antonio Martinez Ocasio é o artista mais ouvido do Spotify no ano de 2022. Mais conhecido como Bad Bunny, seu nome artístico, ele lidera a lista dos cinco músicos mais escutados do mundo na plataforma de streaming de áudio pelo terceiro ano seguido.





O rapper canta reggaeton e é uma grande sensação latina nos últimos anos. Seu álbum "Un Verano Sin Ti", lançado em maio deste ano, alcançou o topo das paradas mundiais. Além do sucesso na música, ele irá se aventurar no mundo da atuação, interpretando em 2024 o herói El Muerto, da Marvel.



O artista nasceu no bairro de Almirante Sur, que fica no município de Vega Baja em Porto Rico. Até o ano de 2014, ele era um universitário da Universidade de Porto Rico, em Arecibo, onde estudava comunicação visual. Além disso, ele trabalhava como empacotador de compras em uma rede de supermercados.

Na época, um amigo sugeriu que ele colocasse suas músicas na plataforma SoundCloud, bastante usada por músicos amadores e que já lançou nomes como Post Malone e Billie Eilish. Logo ele começou a unir fãs e chamou atenção de Noah Assad, fundador da gravadora Rimas Entertainment, gravadora do cantor desde 2016.



Então ele passou a fazer colaborações com artistas do reggaeton como Ozuna, Daddy Yankee, Arcángel e Yandel. Seu primeiro sucesso veio em 2017, a música "Mayores", com Becky G. Seu primeiro álbum, "X 100PRE" (2018) já foi considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos pela Rolling Stone.



Em 2020, ano em que foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify pela primeira vez, ele lançou o disco "Yo Hago Lo Que Me Da La Gana". No total, ele acumula três discos de estúdio e um álbum colaborativo com J Balvin. Além disso, ele tem dois prêmios Grammy e quatro Grammys Latino.



Além disso, ele acumula turnês de sucesso. A mais recente, "World's Hottest Tour" ("A Turnê Mais Quente do Mundo") é, atualmente, a mais rentável do mundo, segundo a agência de notícias Bloomberg, superando nomes como The Weeknd e Dua Lipa.