The Weeknd anuncia dois shows no Brasil para 2023

O cantor canadense The Weeknd anunciou nesta segunda-feira (28) as novas datas de sua turnê "After Hours Til Dawn Tour", incluindo dois shows em solo brasileiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo.





O evento no Rio de Janeiro ocorrerá no dia 07 de outubro de 2023 no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, será no dia 10 de outubro de 2023, no Allianz Parque. A Live Nation, produtora da turnê, ainda não divulgou informações sobre as vendas de ingressos.





Essa será a segunda apresentação do artista no país, a primeira foi no Lollapalooza em 2017. A abertura ficará por conta do DJ Kaytranada e do produtor americano Mike Dean.

O canadense é responsável pelo "single" de maior sucesso na história da "Billboard HOT 100", principal parada de músicas dos Estados Unidos, permanecendo 90 semanas na lista com a música "Blinding Lights".





Confira o anúncio: