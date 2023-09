Rolling Stones lançam música com Lady Gaga e Stevie Wonder

The Rolling Stones apresentaram na quinta-feira (28) “Sweet Sounds of Heaven”, segundo single do álbum “Hackney Diamonds”, com lançamento marcado para 20 de outubro. A música nova tem performance vocal de Lady Gaga, e Stevie Wonder ao Fender Rhodes, ao Moog e ao piano.

Ouça “Sweet Sounds of Heaven”.

Na linhagem de outros épicos gospel dos Stones como “You Can’t Always Get What You Want” e “Shine A Light”, “Sweet Sounds of Heaven” surgiu de forma espontânea. Em uma tarde ensolarada, Jagger estava em casa em Londres, o vento fazia farfalhar a folhagem das árvores do jardim, e ele começou a tocar um padrão de acordes de C (dó maior), F (fá maior) e B flat (si bemol) em seu piano.





Escrita por Mick Jagger e Keith Richards, “Sweet Sounds of Heaven” foi gravada em três locais: Henson Recording Studios, em Los Angeles; Metropolis Studios, em Londres, e Sanctuary Studios, em Nassau, Bahamas. Nas sessões em Los Angeles, os Rolling Stones convidaram Stevie Wonder e Lady Gaga para trabalharem com eles.





Tanto Lady Gaga quanto Stevie Wonder já haviam se apresentado com os Rolling Stones. Gaga se juntou aos Stones no palco como parte da turnê 50 & Counting, em 2012. A participação em “Gimme Shelter” foi lançada no álbum “GRRR Live”. Wonder excursionou com os Stones na turnê americana de 1972, apresentando regularmente um medley com “Satisfaction” e “Uptight (Everything's Alright)” juntos.

Recentemente, os Stones lançaram “Hackney Diamonds” em um evento transmitido ao vivo globalmente direto do Hackney Empire, no leste de Londres. A transmissão foi seguida pela estreia do vídeo de “Angry”, estrelado pela atriz Sydney Sweeney, que até o momento teve mais de 16 milhões de visualizações. O álbum é o primeiro conjunto de estúdio com material novo desde “A Bigger Bang”, de 2005. Desde então, os Stones continuam a quebrar recordes de bilheteria em uma série de turnês globais com ingressos esgotados. Em dezembro de 2016, lançaram o álbum “Blue & Lonesome”, com versões brilhantes de muitos dos blues que ajudaram a moldar seu som. O trabalho liderou as paradas de álbuns em todo o mundo e ganhou o Grammy®de Álbum do Ano de Blues Tradicional. No ano passado, emocionaram o público europeu, totalizando quase um quarto de milhão de espectadores na turnê de aniversário Sixty.

“Hackney Diamonds” é o primeiro álbum dos Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) com produção de Andrew Watt, profissional ganhador do GRAMMY®.





LISTA DE FAIXAS DE “HACKNEY DIAMONDS”:





ANGRY

GET CLOSE

DEPENDING ON YOU

BITE MY HEAD OFF

WHOLE WIDE WORLD

DREAMY SKIES

MESS IT UP

LIVE BY THE SWORD

DRIVING ME TOO HARD

TELL ME STRAIGHT

SWEET SOUNDS OF HEAVEN

ROLLING STONE BLUES