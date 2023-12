Sepultura anuncia seu fim com turnê de despedida que vai passar por 40 países

A banda Sepultura anunciou nesta sexta (8) sua turnê de despedida em uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo.





Serão 18 meses de shows em 40 países, a partir de março de 2024, ano em que a banda mineira completa 40 anos.

A turnê chama-se Celebrating Life Through Death, ou celebrando a vida através da morte. "Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou 'rehab' de drogas ou a gente ficar velho demais", disse Andreas Kisser, o guitarrista, em entrevista coletiva num hotel em São Paulo.





Os ingressos para a América Latina já estão disponíveis, já os do Brasil estarão disponíveis a partir de segunda-feira ao meio-dia no site eventimbrasil. Os ingressos da Europa estarão disponíveis a partir de quarta-feira às 10h, horário local.

Surgida nos anos 1980 em Belo Horizonte, a banda lançou 15 discos e escreveu seu nome na história do metal mundial com o disco "Roots", de 1996, que inovou ao trazer para a música pesada a participação dos indígenas xavantes.





Pelas redes sociais, a banda fez um comunicado oficial falando sobre o fim da banda e a turnê que começa em 2024, confira abaixo a versão traduzida:

"O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada.

Nos próximos 18 meses, vamos celebrar 40 anos junto aos nossos fãs em uma tour de despedida que vai passar por todo o planeta.

Celebrar acima de tudo o presente, o hoje. Um momento muito especial na nossa rica e vitoriosa carreira.

Depois de 40 anos de altos e baixos, 80 países visitados de diferentes culturas, de diferentes visões políticas e religiosas, levando as cores e ritmos brasileiros para o mundo, mostrando um Brasil mais realista e menos caricato, mais pesado e agressivo.

Depois de lançar o Quadra, um dos melhores álbuns da nossa história. Sobreviver a uma indesejável e insana Pandemia através da SepulQuarta, uma experiência maravilhosa que virou um álbum e que nos manteve unidos e fortes seguindo em frente. Depois de mudanças e aprendizados, nós vamos parar.

A turnê de 40 anos está sendo gravada e vai virar um disco ao vivo de 40 músicas registradas em 40 cidades diferentes num momento em que estamos com a mais elevada energia no palco.

União e conexão total.

Estados felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história, fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido.

Temos os melhores fãs do mundo, que nos apoiam com elogios e críticas, que são exigentes e inteligentes, que evoluem junto com a banda, são sempre leais e amam verdadeiramente o Sepultura. Sem vocês nada disso seria possível. Este álbum e essa tour são para a SepulNation, nós amamos vocês!

Eutanásia, o direito a morte digna. Direito de escolha de ser livre quando se nasce e quando se morre!"