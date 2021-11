Sertanejo Thiago Costa sofre acidente aquático e passa por cirurgia

O cantor sertanejo Thiago Costa sofreu um acidente aquático em Belém, no fim da tarde desta quinta-feira (11). Segundo comunicado da assessoria do artista, o estado de saúde dele é estável.

Costa passou por uma cirurgia na perna na madrugada desta sexta-feira (12). Ele também teve uma fratura no braço e segue internado. "Os shows desse mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Thiago Costa", diz a assessoria.

Segundo o G1, o sertanejo estava em uma moto aquática que foi atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Uma outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.