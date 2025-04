Sextou na Concha em Londrina traz clássicos do rock para a feira gastronômica desta semana

A Concha Acústica de Londrina recebe, nesta sexta-feira (25), mais uma edição da feira gastronômica Sextou na Concha. O evento vai das 19h às 22h, e terá início com uma apresentação da Companhia de Dança Alana Komatsu, em comemoração ao Dia da Dança, celebrado em 29 de abril.





Além disso, a feira contará com a comercialização de diferentes tipos de alimentos, como pastel, yakisoba, hambúrgueres artesanais, milho, chopp, caldo de cana, açaí e outros. O evento também incluirá a venda de camisetas e acessórios de rock.





A partir das 19h30, o público poderá assistir ao show da banda Detset, que trará um repertório com canções de Cazuza, Barão Vermelho e outros clássicos do rock. A banda é composta por Fernando Bobrão no vocal, Alessandro Franco no baixo, Rogério Oliveira na bateria e Osmani Júnior na guitarra.

Essa é a terceira apresentação do Detset no Sextou na Concha e, segundo o vocalista Fernando Bobrão, já é possível notar o retorno do público. “Como o evento é muito divulgado, a banda tem conseguido maior visibilidade. Tivemos um aumento de seguidores nas nossas redes sociais após as apresentações e o nosso último show na concha lotou”, afirmou.





O projeto Sextou na Concha é promovido pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e conta com patrocínio da Prefeitura por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da SMC (Secretaria Municipal de Cultura).





A produtora e coordenadora do Sextou na Concha, Marina Costa, destacou os objetivos e a importância da feira gastronômica. “A Feira Gastronômica surgiu para fazer parte do calendário noturno da nossa cidade trazendo gastronomia variada, lazer, cultura e entretenimento não só para o londrinense, mas para a população de toda a região, e incentivando o turismo local”, declarou.