Shows na terça e quinta

Shakira chega ao Rio de Janeiro para estrear turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Folhapress
07 fev 2025 às 17:28

Divulgação/Warner
A cantora colombiana Shakira chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para sua primeira apresentação da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", disco vencedor do Grammy de melhor álbum pop latino.


Ela fará shows na terça (11), no Rio de Janeiro, e, na quinta-feira (13) em São Paulo. O álbum, lançado em março do último ano, conta com músicas compostas após sua separação turbulenta com o ex-jogador Gerard Piqué.


"Na criação das músicas desse álbum, eu passei por um processo de alquimia. Uma alquimia para a transformação da dor em resiliência. Tudo isso eu tive que procurar dentro de mim para me reconstruir", contou Shakira ao Fantástico, quando o disco foi lançado.

A cantora promete ao público uma experiência única durante a turnê. Em janeiro, Shakira disse que estes serão os maiores shows de sua carreira, "com todas as músicas favoritas dos fãs".


"Escolhi o Brasil para começar minha turnê porque o público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro", contou a cantora durante entrevista ao Domingão do Huck.

Shakira foi recebida por centenas de fãs ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e inclusive ganhou uma bandeira brasileira como presente. Ela anunciou a chegada no Instagram: "Já estou aqui, te amo Brasil", publicou.


LAS MUJERES YA NO LLORAN 

Quando 11 de fevereiro, a partir das 21h; portões abrem às 16h

Onde Estádio Nilton Santos - r. José dos Reis, 425, Rio de Janeiro

Preço A partir de R$ 440 (inteira)

Classificação 16 anos

Autoria Shakira

Link https://www.ticketmaster.com.br

LAS MUJERES YA NO LLORAN


Quando 13 de fevereiro, a partir das 21h; portões abrem às 16h

Onde Estádio MorumBis - pç. Roberto Gomes Pedrosa, 01, São Paulo

Preço A partir de R$ 490 (inteira)

Classificação 16 anos

Autoria Shakira

Link https://www.ticketmaster.com.br


Shakira Rio de Janeiro São Paulo Show Turnê
