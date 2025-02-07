Shakira chega ao Rio de Janeiro para estrear turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran'

A cantora colombiana Shakira chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para sua primeira apresentação da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", disco vencedor do Grammy de melhor álbum pop latino.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ela fará shows na terça (11), no Rio de Janeiro, e, na quinta-feira (13) em São Paulo. O álbum, lançado em março do último ano, conta com músicas compostas após sua separação turbulenta com o ex-jogador Gerard Piqué.





"Na criação das músicas desse álbum, eu passei por um processo de alquimia. Uma alquimia para a transformação da dor em resiliência. Tudo isso eu tive que procurar dentro de mim para me reconstruir", contou Shakira ao Fantástico, quando o disco foi lançado.

Publicidade





A cantora promete ao público uma experiência única durante a turnê. Em janeiro, Shakira disse que estes serão os maiores shows de sua carreira, "com todas as músicas favoritas dos fãs".





"Escolhi o Brasil para começar minha turnê porque o público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro", contou a cantora durante entrevista ao Domingão do Huck.

Publicidade





Shakira foi recebida por centenas de fãs ao desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e inclusive ganhou uma bandeira brasileira como presente. Ela anunciou a chegada no Instagram: "Já estou aqui, te amo Brasil", publicou.





LAS MUJERES YA NO LLORAN

Publicidade





Quando 11 de fevereiro, a partir das 21h; portões abrem às 16h

Onde Estádio Nilton Santos - r. José dos Reis, 425, Rio de Janeiro

Publicidade

Preço A partir de R$ 440 (inteira)

Classificação 16 anos

Publicidade

Autoria Shakira

Link https://www.ticketmaster.com.br

Publicidade





LAS MUJERES YA NO LLORAN





Quando 13 de fevereiro, a partir das 21h; portões abrem às 16h

Onde Estádio MorumBis - pç. Roberto Gomes Pedrosa, 01, São Paulo

Preço A partir de R$ 490 (inteira)

Classificação 16 anos

Autoria Shakira

Link https://www.ticketmaster.com.br





Leia também: