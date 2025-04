Shows de sábado da ExpoLondrina têm grande procura de ingressos

A segunda noite da 63ª ExpoLondrina promete celebrar diferentes gerações do sertanejo. O palco da arena de shows do Parque de Exposições Governador Ney Braga receberá três grandes atrações neste sábado (5): o cantor Daniel, a dupla Luiz Cláudio & Giuliano e Luan Santana, que escolheu Londrina, cidade pela qual tem um carinho declarado, para a estreia de sua nova turnê, “Ao Vivo na Lua”. O espetáculo começa a partir das 19h.





Com grande procura do público, os ingressos disponíveis já estão no 5º lote na plataforma Total Acesso, com valores a partir de R$ R$ 139,50. Os fãs podem escolher entre quatro setores: Arena, Camarote Brahma, Camarote Super Bull Ballantine’s e Camarote Open Super Bull Ballantine’s.





Com uma carreira marcada por sucessos estrondosos, Luan Santana é um dos principais nomes da música brasileira na atualidade. Desde que explodiu no cenário musical com “Meteoro” em 2009, o cantor conquistou uma legião de fãs e redefiniu o sertanejo pop, levando o gênero a novas direções. Dono de hits como “Te Esperando”, “Tudo Que Você Quiser” e “Morena”, ele coleciona prêmios, recordes de streaming e turnês esgotadas.





Sempre inovando em suas produções, o cantor de 34 anos encerrou a turnê “Luan City 2.0”, com o evento “The End”, um show grandioso realizado na arena Pacaembu, em São Paulo (SP), no fim de março. Agora, em Londrina, ele dá início a uma nova fase da carreira com a turnê “Ao Vivo na Lua”, apresentando seu mais recente trabalho homônimo. O álbum de 13 faixas inéditas foi lançado em fevereiro e está disponível nas plataformas digitais, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs, que aguardam as surpresas desta nova etapa.





Outra grande atração da noite é Daniel, um dos maiores ícones do sertanejo romântico, que emociona o público há mais de 40 anos. É celebrando essa trajetória, que teve início ao lado de João Paulo nos anos 1990, que ele chega à ExpoLondrina, com um repertório que inclui sucessos como “Estou Apaixonado”, “Adoro Amar Você” e “Declaração de Amor”.





Desde 2023, o artista percorre o Brasil com a turnê “40 Anos - Celebra João Paulo & Daniel” uma homenagem ao amigo e parceiro musical, morto há 27 anos. O espetáculo dá nome ao seu oitavo álbum ao vivo e décimo DVD, que conta com a participação de 20 artistas e recebeu uma indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

O show em Londrina também marca o retorno de Luiz Cláudio & Giuliano, que retomam a carreira após quase uma década de hiato. A nova fase da dupla vem acompanhada de grandes parcerias, como os singles “Não Era Eu Não”, com Jorge & Mateus, lançado em novembro de 2024, e “Seu Jardineiro”, com Alexandre Pires, divulgado em fevereiro deste ano.

Representando o sertanejo tradicional, a dupla começou a carreira nos anos 2000 e é responsável pela interpretação de sucessos como “Meu Segredo”, “Eu Quero Te Amar”, “Eu Sou Peão” e “Mentes Tão Bem”, além de colecionar composições gravadas em parceria com grandes nomes da música brasileira.





SERVIÇO





ExpoLondrina 2025 - Show de Luan Santana + Daniel + Luiz Cláudio & Giuliano

Quando: neste sábado (5), a partir das 19h

Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo 2)

Quanto: Arena a partir de R$ 139,50; Camarote a partir de R$ 429,50, à venda pela plataforma Total Acesso