Sorriso Maroto traz a alegria do pagode a Londrina em show no sábado

O grupo Sorriso Maroto está na estrada com seu novo show. A banda se apresenta no próximo sábado (8), na Sociedade Rural de Londrina. Na mesma noite a banda Atitude 67 também faz show.





O repertório é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. A novidade fica por conta de músicas como Volta Pra Casa e Como Antigamente que fazem parte do trabalho recém-lançado, “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz do grupo e quase todas autorais. Mas singles como 50 Vezes, que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, 100 Likes, que alcançou o Single de Ouro, Eu Topo e todos os sucessos do grupo também farão parte do set list.

Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 em Grajaú, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Prestes a completar 25 anos de carreira, o grupo carrega um legado de produzir novos conteúdos e entregar lançamentos periódicos sem perder as referências.





O grupo lançou no final de 2022 o álbum “Sorriso Maroto – Como Antigamente”, com 13 faixas inéditas na voz da banda e quase todas autorais. O trabalho foi gravado em julho, no Polo Cine Vídeo, no Rio de Janeiro, ao vivo, sem público e com uma estética de sessions minimalista. No projeto audiovisual, Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred ganham evidência com um jogo de luz pensando exclusivamente para a gravação, que têm como fundo, cavaletes com fotos de cada integrante mais novos (entre 14 e 16 anos, quando começaram a cantar), atualmente e como seriam mais velhos.

