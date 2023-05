Tina Turner dedicou a música The Best para Ayrton Senna em 1993

Em 1993, o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994) foi o vencedor do Grande Prêmio da Austrália. Depois da vitória, foi ao show da cantora Tina Turner, que faleceu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos.





Turner reconheceu o piloto na plateia e o chamou para ir ao palco, e disse: “sou realmente sua fã”. E dedicou a Senna um de seus maiores hits: The Best (o melhor). Alguns trechos do encontro entre a rainha do rock e um dos maiores nomes do esporte brasileiro podem ser encontrados com facilidade na internet.

Publicidade

Publicidade





Naquele show, o brasileiro esteva acompanhado por sua então namorada, a apresentadora Adriane Galisteu, que recordou o momento. “Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton a amava. O poder e a força dela é inexplicável. Neste dia, na Austrália, eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.