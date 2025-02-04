Veja grade completa do Lollapalooza Brasil 2025 com datas e horários

O festival Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no autódromo de Interlagos, anunciou nesta terça-feira (4), as atrações por palcos e grade completa de horários do evento.
Na sexta-feira, dia 28, os destaques incluem Rüfüs Du Sol e Olivia Rodrigo como headliners. Já no sábado (29), cantam Alanis Morissette, Benson Boone e Shawn Mendes. Enquanto no domingo (30), a festa se encerra com Justin Timberlake e Foster The People.
Os ingressos estão disponíveis somente no site da Ticketmaster Brasil, com acréscimo de 20% no valor dos tíquetes, ou na bilheteria física do shopping Ibirapuera, que não cobra taxas de serviço. Em 2025, a novidade é que os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança de envio. As entradas de para um único dia estão disponíveis por R$ 1.050 (inteira).
Até a data das apresentações, os horários podem ser alterados, porém todas as informações serão atualizadas no aplicativo do festival.
A seguir, veja a programação.
Sexta-feira, dia 28 de março
Palco Budweiser
12h45 - 13h40 - Dead Fish
14h45 - 15h45 - Mc Kako
16h55 - 17h55 - girl In red
19h05 - 20h05 - Empire of the Sun
21h30 - 23h - Olivia Rodrigo
Palco Samsung Galaxy
12h - 12h45 - Vencedor do concurso "Temos Vagas 89FM"
13h40 - 14h40 - Juyè
15h50 - 16h50 - Inhaler
18h - 19h - Jão
20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol
Palco Mike's Ice
12h45 - 13h40 - Pluma
14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio
16h55 - 17h55 - Nessa Barrett
19h05 - 20h05 - Fontaines D.C.
21h30 - 22h30 - Caribou
Palco Perry's by Fiat
12h - 12h45 - Paula Chalup
13h - 14h - Cashu
14h15 - 15h15 - L_cio
15h30 - 16h30 - Blancah
16h45 - 17h45 - Tropkillaz
18h - 19h - DJ GBR
19h15 - 20h15 - Disco Lines
20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA
21h45 - 22h45 - James Hype
Sábado, dia 29 de março
Palco Budweiser
12h45-13h40 - Zudizilla
14h45-15h45 - Drik Barbosa
16h55-17h55 - The Marías
19h05-20h05 - Tate McRae
21h45-23h15 - Shawn Mendes
Palco Samsung Galaxy
12h - 12h45 - Picanha de Chernobill
13h40 - 14h40 - Kamau
15h50 - 16h50 - Marina Lima
18h - 19h - Benson Boone
20h10 - 21h40 - Alanis Morissette
Palco Mike's Ice
12h45 - 13h40 - Tagua Tagua
14h45 - 15h45 - Sophia Chablau
16h55 - 17h55 - Artemas
19h05 - 20h05 - Wave to Earth
21h45 - 22h45 - Teddy Swims
Palco Perry's by Fiat
12h - 12h45 - Fatsync
12h45 - 13h45 - Etta
14h - 15h - Samhara
15h15 - 16h15 - Barja
16h30 - 17h30 - Bruno Martini
17h45 - 18h45 - Zerb
19h15 - 20h15 - Kasablanca
20h30 - 21h30 - San Holo
21h45 - 22h45 - Zedd
Domingo, dia 30
Palco Budweiser
12h40 - 13h30 - Sofia Freire
14h30 - 15h30 - Terno Rei
16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka
18h50 - 19h50 - Foster The People
21h30 - 23h - Justin Timberlake
Palco Samsung Galaxy
12h - 12h40 - Giovanna Moraes
13h30 - 14h25 - Clube Dezenove
15h35 - 16h35 - Neil Frances
17h45 - 18h45 - Parcels
19h55 - 21h25 - Tool
Palco Mike's Ice
12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara
14h30 - 15h30 - Marina Peralta
16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso
18h50 - 19h50 - Bush
21h30 - 22h30 - Sepultura
Palco Perry's by Fiat
12h - 12h45 - Nana Kohat
13h - 13h45 - Due
14h - 15h - Agazero
15h15 - 16h15 - Any Mello
16h30 - 17h30 - Ruback
17h45 - 18h45 - Ashibah
19h15 - 20h15 - Barry Can't Swim
20h30 - 21h30 - Blond:ish
21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte
Lollapalooza Brasil
Quando 28 a 30 de março de 2025Onde Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul
Preço Lolla Day- R$ 1.050
