Veja grade completa do Lollapalooza Brasil 2025 com datas e horários

O festival Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no autódromo de Interlagos, anunciou nesta terça-feira (4), as atrações por palcos e grade completa de horários do evento.





Na sexta-feira, dia 28, os destaques incluem Rüfüs Du Sol e Olivia Rodrigo como headliners. Já no sábado (29), cantam Alanis Morissette, Benson Boone e Shawn Mendes. Enquanto no domingo (30), a festa se encerra com Justin Timberlake e Foster The People.





Os ingressos estão disponíveis somente no site da Ticketmaster Brasil, com acréscimo de 20% no valor dos tíquetes, ou na bilheteria física do shopping Ibirapuera, que não cobra taxas de serviço. Em 2025, a novidade é que os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança de envio. As entradas de para um único dia estão disponíveis por R$ 1.050 (inteira).





Até a data das apresentações, os horários podem ser alterados, porém todas as informações serão atualizadas no aplicativo do festival.





A seguir, veja a programação.





Sexta-feira, dia 28 de março

Palco Budweiser

12h45 - 13h40 - Dead Fish

14h45 - 15h45 - Mc Kako

16h55 - 17h55 - girl In red

19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

21h30 - 23h - Olivia Rodrigo





Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Vencedor do concurso "Temos Vagas 89FM"

13h40 - 14h40 - Juyè

15h50 - 16h50 - Inhaler

18h - 19h - Jão

20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol





Palco Mike's Ice

12h45 - 13h40 - Pluma

14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

16h55 - 17h55 - Nessa Barrett

19h05 - 20h05 - Fontaines D.C.

21h30 - 22h30 - Caribou





Palco Perry's by Fiat

12h - 12h45 - Paula Chalup

13h - 14h - Cashu

14h15 - 15h15 - L_cio

15h30 - 16h30 - Blancah

16h45 - 17h45 - Tropkillaz

18h - 19h - DJ GBR

19h15 - 20h15 - Disco Lines

20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA

21h45 - 22h45 - James Hype





Sábado, dia 29 de março

Palco Budweiser

12h45-13h40 - Zudizilla

14h45-15h45 - Drik Barbosa

16h55-17h55 - The Marías

19h05-20h05 - Tate McRae

21h45-23h15 - Shawn Mendes





Palco Samsung Galaxy

12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

13h40 - 14h40 - Kamau

15h50 - 16h50 - Marina Lima

18h - 19h - Benson Boone

20h10 - 21h40 - Alanis Morissette





Palco Mike's Ice

12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

16h55 - 17h55 - Artemas

19h05 - 20h05 - Wave to Earth

21h45 - 22h45 - Teddy Swims





Palco Perry's by Fiat

12h - 12h45 - Fatsync

12h45 - 13h45 - Etta

14h - 15h - Samhara

15h15 - 16h15 - Barja

16h30 - 17h30 - Bruno Martini

17h45 - 18h45 - Zerb

19h15 - 20h15 - Kasablanca

20h30 - 21h30 - San Holo

21h45 - 22h45 - Zedd





Domingo, dia 30

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake





Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 - 21h25 - Tool





Palco Mike's Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura





Palco Perry's by Fiat

12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Can't Swim

20h30 - 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte





Quando 28 a 30 de março de 2025Onde Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul

Preço Lolla Day- R$ 1.050





