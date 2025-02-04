Natiruts e Seu Jorge farão shows no Festival João Rock; confira line-up completo

O Festival João Rock divulgou, nesta terça-feira (4) seu line-up, que promete celebrar a brasilidade e homenagear a música Black. A 22° edição do evento ocorre em Ribeirão Preto no dia 14 de junho.
Serão cerca de 36 atrações, reunindo artistas brasileiros de diferentes estilos e gerações em quatro palcos. O Palco João Rock terá apresentações como Natiruts -que realiza "Leve com Você", sua turnê de despedida-, Barão Vermelho, Planet Hemp, BaianaSystem, Nando Reis e outros artistas.
Já o Palco Brasil celebra a música negra, com shows de Seu Jorge, Farofa Carioca e Tony Tornado. Segundo Marcelo Rocci, um dos organizadores, o objetivo é "proporcionar uma verdadeira viagem pela história da black music nacional, reunindo artistas lendários que mantêm esse legado vivo".
O Palco Aquarela exalta a poesia da música brasileira com Vanessa da Mata, Ana Cañas, e Zélia Duncan, que tem como convidado especial Paulinho Moska.
Comprometido com a produção independente e artistas que vêm se destacando no cenário nacional, o Palco Fortalecendo a Cena traz ao line-up artistas de trap e rap como Duquesa, Kayblack, Cabelinho e Drik Barbosa.
O festival ocorre no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto. Vendas para clientes Banco do Brasil, com 15% de desconto, acontecem entre 4 e 8 de fevereiro; ingressos serão disponibilizados ao público geral neste domingo (9) pelo site ou loja oficial João Rock.
FESTIVAL JOÃO ROCK
- Quando 14 de junho de 2025
- Preço A partir de R$ 400 (pré-venda)
- Classificação 18 anos
- Onde Parque Permanente das Exposições de Ribeirão Preto - Endereço: av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Ribeirão Preto.
