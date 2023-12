Vinny lança nova versão de 'Heloísa Mexe a Cadeira' nesta sexta

O cantor Vinny irá lançar nesta sexta-feira (1° de dezembro), em parceria com a XpandMusic, uma versão inédita da icônica música ''Heloísa Mexe a Cadeira'', canção que fez parte da trilha sonora de muitas vidas no final dos anos 90 e continua sendo um clássico do repertório do cantor. O lançamento ocorrerá nas plataformas de áudio.







Estreando a parceria com a gravadora independente fundada por Daniel Figueiredo, o lançamento chega em comemoração de 25 anos do lançamento original. Com isso, a nova versão promete trazer um frescor contemporâneo a essa faixa tão conhecida, além de ativar a sensação de nostalgia.

Dono de alguns dos refrões mais cantados na música brasileira, o cantor quer fazer o público "mexer a cadeira" relembrando um dos maiores sucessos de sua carreira.





"Está sendo uma delícia fazer esse projeto. 'Heloísa, Mexe a Cadeira' foi a faixa que mudou a minha vida e agora, 25 anos depois, nada melhor que homenagear essa história com uma versão inédita dessa faixa", explica Vinny.

A Parceria de Vinny com a XpandMusic





O lançamento do hit é apenas o primeiro projeto que marca a união entre Vinny e a XpandMusic. Assim, os fãs podem esperar reencontrar músicas icônicas da carreira de Vinny, todas elas repaginadas para uma nova era, mantendo a essência que as tornou tão populares.

Para o fundador da XpandMusic, a aliança do projeto junto à gravadora é uma grande honra. "Estamos muito felizes e honrados em promover essa nova fase da carreira do Vinny que é um artista de múltiplos e incríveis talentos", comenta Daniel Figueiredo.







Conheça mais sobre o Vinny

Nascido em Leme, cidade localizada no interior de São Paulo, Vinícius Bonotto Conrado, mais conhecido como Vinny, é cantor, compositor e multiinstrumentista. Sucesso na música com diversos hits, dentre eles a canção global "Heloísa, Mexe a Cadeira", o artista conta com mais de 30 anos de carreira.





Sua introdução à música começou em 1992, quando foi vocalista da banda de rock Hay Kay. No mesmo ano, o grupo lançou seu primeiro álbum de estúdio pela gravadora BMG/Ariola. Com o sucesso, a banda teve duas músicas em trilhas sonoras da TV Globo, sendo elas ''Teu Olhar'', na novela Corpo e Alma e ''Segredo'' em Vamp

Em 1995, Vinny assinou sua carreira solo com a Indie Records, onde lançou seu primeiro álbum, mas foi em 1997, com o sucesso "Heloísa, Mexe a Cadeira", que o cantor ficou nacionalmente conhecido.





Figurinha marcada nos principais programas de TV, Vinny encabeçou outros sucessos como "Shake Boom", do álbum "Na Gandaia", o segundo de sua carreira solo.

Após um tempo fora dos holofotes, onde se dedicou à família e outros projetos pessoais e profissionais fora da música, Vinny retomou a carreira artística em 2008, com o lançamento do álbum "Vinny - Acústico Circular".





No ano seguinte, o cantor apresentou um álbum de música eletrônica intitulado "Clássicos na Pista", que contava com releituras de canções clássicas do Rock Brasileiro.

Em meio à retomada musical, em 2012, Vinny lançou a própria gravadora, a Vinny Planet, e concluiu sua graduação em Filosofia, sendo aprovado posteriormente para o Mestrado em Ciências Sociais em uma universidade da Argentina.





Com trabalhos ainda como ator, Vinny participou de um episódio do sucesso "Porta dos Fundos" em 2013 e em 2017 estreou o programa "Estúdio Cabeça" no canal Music Box Brazil. Na atração, o artista conversava com cantores e artistas sobre diversos assuntos.