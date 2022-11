Xororó e Lucas Lima cantam o hino 'Evidências' antes do jogo do Brasil contra a Sérvia

O cantor Xororó e seu genro e músico Lucas Lima gravaram um vídeo na tarde desta quinta-feira (24) cantando "Evidências", sucesso de Chitãozinho e Xororó, antes da partida do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022.





No vídeo, os dois aparecem cantando este hino sertanejo no lugar do hino nacional em frente à televisão com a mão em direção ao coração. "Hino Nacional já rolou aqui. COMEÇOU A COPAAAAAAAAAAAA!!!!!", escreveu Lucas Lima na postagem no Instagram em colaboração com o sogro Xororó.

O apresentador Marcos Mion se divertiu com o vídeo e comentou: "Hahahahahhaa! Z E R O U!!!!". A cantora Agnes Nunes disse que amou. Tati Machado afirmou: "MELHOR VÍDEO DA COPA ATÉ AGORA".





Assista: