'Não era boa em ajudar a mim mesma', diz Fernanda sobre depressão antes do BBB

Fernanda revelou como sofria com a depressão antes do BBB 24 (Globo). Ela ainda compartilhou suas vivências nos casamentos e o impacto do programa em sua vida.



A ex-sister contou sobre o término do casamento. "Eu vivia um glamour. Eu estava num palco com roupa de cristal dançando para milhares de pessoas. Quando houve a ruptura da relação, a coisa desandou. Tudo que aconteceu comigo foi estando com alguém. Sozinha, não consegui galgar muita coisa. Fiquei perdida. Perdi a casa que a gente dividia, perdi o conforto, o lazer, o apoio. Comecei a ficar muito mal, à beira do desespero", confessou ao Extra.





Na segunda relação, com o nascimento da filha, também enfrentou desafios: "Não consegui trabalhar e pensei: 'como vai ser minha vida cuidando de dois filhos sem dinheiro?'. Porque meu [então] marido não era uma pessoa que ia dar dinheiro para a esposa administrar. Fiquei para baixo, não tinha ânimo para nada. Me vi no sofá estática, com uma criança rodando [Marcelo fazia movimentos repetitivos] e um bebê chorando".