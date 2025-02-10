Pesquisar

EX-BBBs

'Não estou disponível', avisa Isabelle após término com Matteus

UOL/Folhapress
10 fev 2025 às 15:43

Paulo Belote/Tv Globo
Recém-solteira, Isabelle Nogueira comentou, no sábado (8), que, mesmo que não esteja em um relacionamento, ela não está disponível. A ex-BBB acaba de anunciar o término com seu ex-noivo, o também ex-BBB Matteus, no último dia 5.

Isabelle informou que está "super solteira", mas não disponível. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Nogueira disse que está focada em seu trabalho e em suas aparições no Carnaval 2025.

"Solteira, super solteira! Mas muito focada no que eu tenho pra viver no Carnaval, que é o meu propósito. Isso não significa que eu estou disponível", disse Isabelle Nogueira.

A ex-BBB é uma das musas da Grande Rio. A conversa com Fábia Oliveira aconteceu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em um dos ensaios para o desfile.

Isabelle e Matteus anunciaram o fim de seu noivado na semana passada. De acordo com a ex-BBB em carta nas redes sociais, os dois eram "incompatíveis", mas que o sentimento foi sempre honesto e que tentaram fazer dar certo.

"A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas", apontou a ex-BBB.

Isabelle Nogueira Matteus ex-BBB término relacionamento
