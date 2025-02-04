NEAB e Cocine estão com inscrições abertas para Oficina de Cinema Popular de Londrina

A “Oficina de Cinema Popular – formando realizadores populares” está com inscrições abertas para a nova edição do curso. Com enfoque no campo do cinema documental e popular, o curso é gratuito de introdução à linguagem cinematográfica. No total, serão 12 oficinas distribuídas em três módulos: teórico, técnico e prático.





O curso será será desenvolvido em parceria com o NEAB ( Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL ) (Universidade Estadual de Londrina), como curso de extensão. Ao final, os participantes poderão receber um certificado emitido pela universidade.

Além das oficinas formativas, o projeto prevê a realização de quatro sessões cineclubistas em formato itinerante com o CineKombiClube e uma palestra sobre o tema “Relações étnico-raciais”. Os encontros serão às quartas-feiras, no período da noite, na Vila Cultural Canto do MARL – Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (Av. Duque de Caxias, 3241, Centro).





As inscrições permanecem abertas até 9 de março e a idade mínima para participar é de 16 anos. Serão oferecidas 20 vagas, sendo dez vagas reservadas a moradores de regiões periféricas de Londrina, Distritos Rurais e/ou candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. As inscrições podem ser realizadas por meio deste endereço .





A Oficina de Cinema Popular é uma realização do Cocine (Coletivo de Cinema Negro de Londrina) . O projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Cultural e do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).



