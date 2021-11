Nelson Freire, destaque mundial como pianista, morre no Rio de Janeiro

O músico Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, morreu na madrugada desta segunda (1º), em sua casa, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela empresária do artista, que não soube dar detalhes da causa da morte.

No fim de 2019, o músico fraturou um osso do braço direito e passou por uma cirurgia de quatro horas.





Apesar da operação ter sido bem-sucedida, pessoas próximas contam que o pianista entrou em depressão.

A pianista argentina Martha Argerich, chegou a vir ao Rio de Janeiro passar um tempo com o amigo. Ela chamou Arthur Moreira Lima para assumir seu lugar na banca do Concurso Chopin, uma das mais importantes competições musicais do mundo, para que ela pudesse estar perto de Freire.