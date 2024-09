No Rock in Rio, Sophie Charlotte se irrita com pergunta sobre beijo na TV

Após curtir o primeiro dia de Rock in Rio ao lado do cantor e ator Xamã, a atriz Sophie Charlotte chegou à Cidade do Rock neste sábado (14) acompanhada do filho Otto e do ex-marido, o ator Daniel Oliveira.





Com um grupo de amigos, eles revelaram que Otto é fã do Imagine Dragons, atração principal da noite.

Algumas horas depois, a atriz apareceu discretamente na área VIP do evento, sozinha. Ao ser perguntada por um jornalista sobre as cenas de beijo técnico na novela "Renascer" (Globo), se mostrou irritada.





"Essa pergunta reduz um trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho. Não tem como julgar uma cena assim, isso é deselegante", disse Sophie, visivelmente sem paciência.





A atriz acaba de interpretar Eliana na última novela das 21h, substituída agora por "Mania de Você". "Vai deixar muita saudade. A gente se tornou uma família, tanto o elenco quanto a direção e a equipe técnica. Essa personagem me surpreendeu e me rendeu cenas incríveis com o Vladimir Brichta e Marquinho Palmeira, que são atores que eu já admiro há muito tempo. Além das novas parcerias", contou.





Na trama, ela também dividiu cenas quentes com Xamã, seu atual namorado, mas foi bem breve no assunto. "Estou muito feliz", afirmou. "Ele não vem hoje, está trabalhando."