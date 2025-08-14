Núcleo Ás de Paus recebe recebe homenagem da Câmara Municipal de Londrina

Nesta sexta-feira (15), às 9h, a Câmara Municipal de Londrina será palco de uma homenagem especial: os artistas Camila Feoli, Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari receberão o Diploma de Reconhecimento Público pela trajetória e relevância cultural do Núcleo Ás de Paus, grupo de teatro fundado e mantido por eles desde 2008 na cidade de Londrina.





A honraria foi instituída por decreto pela ex-vereadora e atual deputada federal Lenir de Assis. A entrega será feita pela atual vereadora Paula Vicente.





Com 17 anos de história e mais de 500 apresentações realizadas em aproximadamente 150 cidades de mais de 20 estados brasileiros, o Núcleo Ás de Paus já alcançou um público estimado em 180 mil pessoas. Reconhecido nacionalmente, o grupo coleciona prêmios, incluindo as conquistas do Troféu Gralha Azul, maior premiação da área do teatro no Paraná. Ao todo foram doze prêmios em diferentes categorias: em 2012 com o espetáculo "A Pereira da Tia Miséria"; em 2018 com o espetáculo "Donantônia"; e mais recentemente, em 2023, com os espetáculos "Encontro de Gigantes" e "Fagulha."





"Construímos um trabalho coletivo ao longo destes 17 anos, realizando nosso ofício teatral em ruas, praças e parques desse país, numa relação bem próxima do público. Foram muitas as trocas que nos marcaram e foram essenciais em nossa trajetória. Criar e construir trabalhos de forma colaborativa é um dos pontos centrais da nossa pesquisa. Receber esse reconhecimento na nossa cidade é uma alegria e algo de extrema importância para nós, pois nos faz ter a certeza de que nosso caminho enquanto trabalhadores da arte foi construído com muita dedicação, respeito e afeto pelo ofício teatral, diz Camila Feoli, integrante do grupo.

Além de sua intensa circulação artística, o Núcleo Ás de Paus mantém, desde 2022, a Ibirá das Artes, espaço cultural e escola de teatro que oferece cursos para todas as idades, fortalecendo o acesso à formação artística em Londrina.









Serviço:

Entrega do Diploma de Reconhecimento Público – Núcleo Ás de Paus

Data: Sexta-feira (15), às 9h

Local: Câmara Municipal de Londrina – Rua Humaitá, 900 – Centro

Evento aberto apenas para convidados – Transmissão ao vivo pelo Instagram do grupo: @nucleoasdepaus

