Representante no Oscar

"O Agente Secreto" será exibido em sessão de pré-estreia no Festival Kinoarte de Londrina

Redação Bonde com N.Com
13 out 2025 às 15:34

Foto: Divulgação
A 27ª edição do Festival Kinoarte de Cinema vai ter uma disputada pré-estreia em sua programação. “O Agente Secreto”, filme indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na categoria “Melhor Longa-Metragem Internacional” do Oscar 2026, será exibido com exclusividade no interior do Estado em sessão única no Espaço Villa Rica na noite de sexta-feira (24).


Premiado em Cannes como melhor direção e melhor interpretação masculina para Wagner Moura, o longa escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho (“O Som Ao Redor”, “Aquarius” e “Bacurau”) só estreia no circuito comercial em novembro.

Foto: Divulgação


Diferentemente da maior parte da programação de exibições, que é inteiramente gratuita, esta sessão especial terá cobrança de ingressos, com todo o lucro revertido à ONG (Organização Não Governamental) Viver. A venda começa nesta terça-feira (14) no site do Espaço Villa Rica.


“O Agente Secreto”, um thriller político dramático ambientado no Brasil de 1977, acompanha a trajetória de um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna a Recife, sua cidade natal, após um período misterioso e conturbado em São Paulo. Além do protagonista Wagner Moura, a coprodução internacional (Brasil, Alemanha, França e Países Baixos) tem no elenco Maria Fernando Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Isabél Zuaa, Thomás Aquino e Udo Kier.

Divulgação


SOBRE O FESTIVAL


O Festival Kinoarte, tradicional evento cinematográfico do Paraná, começa na quinta-feira (23) e ocupa o Espaço Villa Rica até o dia 2 de novembro, data reservada à cerimônia de premiação. A programação inclui exibição diárias de longas, mostras competitivas de curtas, sessões infantis, oficinas, debates e festas com música ao vivo. Para acompanhar todos os detalhes do festival, basta seguir o Instagram @kinoarte. As informações também estão no site kinoarte.org.

O 27º Festival Kinoarte de Cinema é uma produção da Leste e da Kinoarte, tem patrocínio da Secretaria de Cultura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). Conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, do Governo do Paraná, através do edital Paraná Festivais, e é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, do Governo Federal.

Londrina Cinema Festival Festival de cinema Kinoarte Wagner Moura O Agente Secreto Filmes nacionais
