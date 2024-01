O dia das escolhas: conheça os novos rostos do BBB 24

O BBB 24 deu a largada na noite desta segunda-feira (8), com a escolha de mais oito participantes, dois escolhidos por votação do público: Isabelle Nogueira, que chegou lá, com 60,22% dos votos, e Davi Brito, com 60,49%. Isso representa a média entre o voto único e o voto da torcida.







Os outros seis participantes foram escolhidos pelos integrantes da própria Casa: Giovanna Lima, Thalyta Alvese a simpática doceira Raquelle Cardozo, de Aracruz (ES), que desde o momento em que abriu a boca para se apresentar como candidata, falando de suas qualidades e defeitos, já deu ao público a certeza de que estaria entre os escolhidos pelos outros BBBs. A menina tem carisma.

Publicidade

Publicidade





Para completar o time, mais três integrantes: o motoboy carioca Juninho, que convenceu a todos de que seria uma boa escolha falando da melhor da melhor experiência que teve na vida: o nascimento de sua filha. Lucas, professor de escola pública na favela da Maré, no Rio, e o professor de Geografia e estudante de veterinária Michel, de BH.





E está completo o elenco do BBB 2024.



Publicidade





FAMOSOS E ANÔNIMOS





No time previamente escolhido pelo reality, as famosérrimas Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes - esta uma influencer que conquistou 40 milhões de seguidores fazendo dancinhas no TikTok - contracenam com um cara simples como o cantor Rodriguinho, de Bauru (SP), dando mostras da diversidade que tem permeado as últimas edições do programa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: