Lady Gaga estará no elenco de 'Wandinha' na segunda temporada da série

A cantora Lady Gaga fará parte do elenco da segunda temporada da série "Wandinha". O papel vem após a cantora estrelar o filme "Coringa: Delírio a Dois", longa que foi um fracasso de crítica e de público.

De acordo com o site Entertainment Weekly, a popstar está filmando na Europa, mas ainda não há informações sobre seu papel. A revista americana Variety também confirmou que ela estará no elenco da série.

Jenna Ortega, que dá vida à Wandinha, deu mais detalhes sobre a segunda temporada da série, que se tornou um sucesso da Netflix.

Em entrevista ao portal Variety em junho, ela disse que a atração teria mais terror e menos amor. "Decidimos que queremos explorar um pouco mais o terror da série", disse ela. "Porque é tão leve, e em um programa com vampiros, lobisomens e superpoderes, você não quer se levar muito a sério."

"Vamos deixar de lado qualquer interesse romântico para a Wandinha, o que é ótimo", acrescentou, referindo-se ao triângulo amoroso em que a personagem estava envolvida na temporada anterior. Ortega já havia criticado a trama.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.