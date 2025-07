Orquestra Mundana Refugi é atração do FIML deste sábado no Teatro Ouro Verde

A Orquestra Mundana Refugi sobe ao palco do Teatro Ouro Verde neste sábado (12), às 20h30, para apresentar um repertório repleto de diversidade musical que reflete as culturas de seus integrantes. Sob a direção musical do multi-instrumentista Carlinhos Antunes, a orquestra é formada por 22 artistas, entre músicos e musicistas, vindos da França, Cuba, Palestina, Síria, Congo, Haiti, Irã e Guiné, além de diversas partes do Brasil.





Os instrumentos utilizados pela orquestra – assim como a origem dos músicos - também são ecléticos: vão do kanun (tipo de harpa horizontal de origem árabe) ao acordeom, passando pelo piano, Kemanche (instrumento iraniano de cordas), cítara chinesa, bouzouki (espécie de alaúde irlandês), alaúde, ronroco, derbak (instrumento de percussão árabe), djembe (tipo de tambor da Guiné), doudouk (oboé armênio) e tantos outros.

“A orquestra toca e canta em quinze línguas. É uma forma de abranger muitas culturas e mostrar para o público que o respeito pela diversidade passa por aprender e divulgar a música de todos os povos, incluindo obviamente o Brasil, com toda sua riqueza regional”, revela Carlinhos Antunes.





“Árabe, persa, lingala, swaili, purêpecha, soussu, malinque, espanhol, francês, português, ladino, italiano, taiwuanês, árabe, criolo da Ilha de Reunião, todas essas línguas, suas formas de cantar e tocar estão contempladas em nosso repertório e nos nossos álbuns.”

Histórico





A Orquestra Mundana Refugi nasceu em 2017 a partir do Projeto Refugi, proposto por Carlinhos Antunes, diretor da então Orquestra Mundana, e pela assistente social Cleo Miranda, com realização do Sesc São Paulo, tendo a Circus como produtora da Orquestra.





Durante dois meses, o Projeto Refugi ofereceu oficinas musicais gratuitas para imigrantes e refugiados, atividades temáticas sobre refúgio e migração, além de ensaios abertos para o acompanhamento do processo das oficinas pelo público.

O resultado surpreendente de suas atividades, com a participação de artistas de diversas nacionalidades, resultou em uma nova formação para a Orquestra Mundana que se transformou em Orquestra Mundana Refugi.





Reconhecida pela ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, a Mundana Refugi é um projeto de grande importância para a sociedade e vem conquistando o respeito do público pela forma única de mergulhar nas raízes e integrar diversas culturas por meio da música. A iniciativa mostra na prática que a paz e a beleza da arte somente são possíveis quando todos são respeitados e incluídos, quando a diversidade é considerada riqueza e patrimônio da humanidade.

Agenda:





Orquestra Mundana Refugi – Show “Todo Lugar é aqui”

Quando: sábado (12)

Onde: Teatro Ouro Verde

Horário: 20h30

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/orquestra-mundana-refugi-show-todo-lugar-e-aqui/3018239?referrer=fiml.art.br





Assinatura





A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.





Patrocínio direto: Itaipu Binacional.





Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).





Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ)





