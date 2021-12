Comemorando cinco anos de carreira, Pabllo Vittar fará show com sinal aberto para América Latina

Pabllo Vittar, 28, vai comemorar cinco anos de carreira com o projeto audiovisual "I Am Pabllo" (eu sou Pabllo, em inglês). Trata-se de uma apresentação especialmente feita para a ocasião.

"É emocionante passar por alguns dos momentos da minha carreira através deste projeto", afirmou a artista. "Sem dúvidas é uma grande festa e um carinho para os Vittarlovers [fãs], sem eles nada disso seria possível. Sou muito grata. Que venha muito mais."

O show vai ser transmitido no próximo dia 14 com sinal aberto para toda a América Latina pelo TNT e também nos canais do canal pago e da cantora no YouTube. A apresentação começa às 22h, mas a partir das 21h30 haverá um pré-show.





Para a apresentação, a cantora promete relembrar os principais sucessos da carreira. Pabllo Vittar é uma das drag queens mais famosas do mundo, além de uma das cantoras mais populares da atualidade.





Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, a maranhense já foi apontada pela revista Time como uma das líderes mais influentes da nova geração. Ela também foi a primeira drag queen a receber um prêmio MTV EMA.