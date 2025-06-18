Palhaço Ritalino leva música a gargalhada ao palco neste domingo

O Palhaço Ritalino leva ao palco da DAC (Divisão de Artes Cênicas de Londrina), neste domingo (22), o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto”. A apresentação começa às 20h e tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, na bilheteria da DAC (Av. Celso Garcia Cid, 205), no dia da apresentação.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A apresentação em Londrina integra o projeto “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, do Governo Federal e que promove a circulação da montagem por Cidades do Paraná.





Publicidade

O espetáculo já passou por Foz do Iguaçu e Cascavel. Depois de Londrina, a trupe segue para Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, em julho, Apucarana e Arapongas em setembro e Maringá, em outubro.





Publicidade

As composições do espetáculo são todas de Tiago Marques, que dá vida ao Ritalino, e contam com uma grande variedade de ritmos como o xote, foxtrote, samba, rock, entre outros.





A montagem venceu o prêmio “I Love Prio do Humor”, idealizado pelo humorista Fábio Porchat em 2022. Ainda em 2025, circula pelo sul do Brasil por meio do Prêmio Carequinha/Funarte de Estímulo ao Circo e já passou por todos os teatros do SESC Paraná através do edital SESC Artes da Cena.

Publicidade



