Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Atração gratuita

Palhaço Ritalino leva música a gargalhada ao palco neste domingo

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 jun 2025 às 18:08

Compartilhar notícia

Lafaiete do Vale
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Palhaço Ritalino leva ao palco da DAC (Divisão de Artes Cênicas de Londrina), neste domingo (22), o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto”. A apresentação começa às 20h e tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, na bilheteria da DAC (Av. Celso Garcia Cid, 205), no dia da apresentação.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A apresentação em Londrina integra o projeto “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, do Governo Federal e que promove a circulação da montagem por Cidades do Paraná. 


Publicidade

O espetáculo já passou por Foz do Iguaçu e Cascavel. Depois de Londrina, a trupe segue para Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, em julho, Apucarana e Arapongas em setembro e Maringá, em outubro. 


Publicidade

As composições do espetáculo são todas de Tiago Marques, que dá vida ao Ritalino, e contam com uma grande variedade de ritmos como o xote, foxtrote, samba, rock, entre outros. 


A montagem venceu o prêmio “I Love Prio do Humor”, idealizado pelo humorista Fábio Porchat em 2022. Ainda em 2025, circula pelo sul do Brasil por meio do Prêmio Carequinha/Funarte de Estímulo ao Circo e já passou por todos os teatros do SESC Paraná através do edital SESC Artes da Cena.

Publicidade


COMO SURGIU

Publicidade

O espetáculo surgiu durante o isolamento social provocado pela pandemia. Em casa, Tiago Marques passou a se dedicar às composições, algo que até então era apenas um hobby.


Publicidade

"Adquiri o hábito de brincar com a música e isso sempre se manifesta de diversas formas nos meus espetáculos, porém nunca me considerei um músico. Sou um palhaço que usa a música para provocar risos", explica Marques. "Costumo brincar que qualquer assunto pode se tornar música e o palhaço consegue transmitir leveza ao tratar dos temas mais variados", conclui. 


Publicidade

Uma das primeiras músicas que Ritalino/Marques compôs, “Bolinho de Fubá”, foi adotada por uma escola infantil de Londrina e é cantada diariamente na hora do lanche. Um verdadeiro hit!


Lafaiete do Vale

SINOPSE

No palco, o Palhaço Ritalino, nas vestes de um improvisador e compositor ousado, espera a sua banda chegar. Enquanto isso não acontece, ele tenta segurar a plateia. Quando parece que será um show solo, a banda chega para alívio de Ritalino e também do público.


Tudo preparado para o grande espetáculo com muita música e poucos músicos já que a banda veio, mas chegou incompleta. O que não faltam são as piadas, que aparecem fazendo cócegas no público através das canções autorais que celebram a leveza de rir do nosso cotidiano, com temas que nos cercam.


Um show repleto de riso e graça, emocionante e com altíssima qualidade sonora. “Ritalino & O Quinteto Incompleto” é um espetáculo cênico musical e uma homenagem aos palhaços e palhaças deste país e uma demonstração que também podemos rir através da música.



SERVIÇO: “Ritalino & O Quinteto Incompleto”

Data: Domingo, dia 22 de junho, às 20h

Local: Divisão de Artes Cênicas (DAC) na Av. Celso Garcia Cid, 205

Entrada: Ingressos gratuitos distribuídos a partir das 19h, no local da apresentação.

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre


FICHA TÉCNICA

Atuação, criação e composições musicais: Tiago Marques

Direção geral: Adriane Gomes 

Direção musical e arranjos: Tonho Costa

Músicos: Tonho Costa, André Gião e Gabriel Mizutta

Produção: Carol Vaccari 

Criação de iluminação: Borracha Souza 

Operação de luz: Carol Vaccari

Cenário, figurino e adereços: Vanessa Yamamoto 

Design gráfico: Daniel Simonato 

Acessibilidade: Visual Libras 

Foto e vídeo: Lafaiete do Vale


LEIA TAMBÉM:


Imagem
Expo Japão começa nesta quarta-feira e reúne tradição, história e cultura japonesa
Entre os dias 18 e 22 de junho, a ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) sedia a edição 2025 da Expo Jap&atild
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

palhaço Show teatro Musical Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas