Palhaço Ritalino leva música a gargalhada ao palco neste domingo

O Palhaço Ritalino leva ao palco da DAC (Divisão de Artes Cênicas de Londrina), neste domingo (22), o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto”. A apresentação começa às 20h e tem entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, na bilheteria da DAC (Av. Celso Garcia Cid, 205), no dia da apresentação.
A apresentação em Londrina integra o projeto “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, do Governo Federal e que promove a circulação da montagem por Cidades do Paraná.
O espetáculo já passou por Foz do Iguaçu e Cascavel. Depois de Londrina, a trupe segue para Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, em julho, Apucarana e Arapongas em setembro e Maringá, em outubro.
As composições do espetáculo são todas de Tiago Marques, que dá vida ao Ritalino, e contam com uma grande variedade de ritmos como o xote, foxtrote, samba, rock, entre outros.
A montagem venceu o prêmio “I Love Prio do Humor”, idealizado pelo humorista Fábio Porchat em 2022. Ainda em 2025, circula pelo sul do Brasil por meio do Prêmio Carequinha/Funarte de Estímulo ao Circo e já passou por todos os teatros do SESC Paraná através do edital SESC Artes da Cena.
COMO SURGIU
O espetáculo surgiu durante o isolamento social provocado pela pandemia. Em casa, Tiago Marques passou a se dedicar às composições, algo que até então era apenas um hobby.
"Adquiri o hábito de brincar com a música e isso sempre se manifesta de diversas formas nos meus espetáculos, porém nunca me considerei um músico. Sou um palhaço que usa a música para provocar risos", explica Marques. "Costumo brincar que qualquer assunto pode se tornar música e o palhaço consegue transmitir leveza ao tratar dos temas mais variados", conclui.
Uma das primeiras músicas que Ritalino/Marques compôs, “Bolinho de Fubá”, foi adotada por uma escola infantil de Londrina e é cantada diariamente na hora do lanche. Um verdadeiro hit!
SINOPSE
No palco, o Palhaço Ritalino, nas vestes de um improvisador e compositor ousado, espera a sua banda chegar. Enquanto isso não acontece, ele tenta segurar a plateia. Quando parece que será um show solo, a banda chega para alívio de Ritalino e também do público.
Tudo preparado para o grande espetáculo com muita música e poucos músicos já que a banda veio, mas chegou incompleta. O que não faltam são as piadas, que aparecem fazendo cócegas no público através das canções autorais que celebram a leveza de rir do nosso cotidiano, com temas que nos cercam.
Um show repleto de riso e graça, emocionante e com altíssima qualidade sonora. “Ritalino & O Quinteto Incompleto” é um espetáculo cênico musical e uma homenagem aos palhaços e palhaças deste país e uma demonstração que também podemos rir através da música.
SERVIÇO: “Ritalino & O Quinteto Incompleto”
Data: Domingo, dia 22 de junho, às 20h
Local: Divisão de Artes Cênicas (DAC) na Av. Celso Garcia Cid, 205
Entrada: Ingressos gratuitos distribuídos a partir das 19h, no local da apresentação.
Duração: 70 minutos
Classificação: Livre
FICHA TÉCNICA
Atuação, criação e composições musicais: Tiago Marques
Direção geral: Adriane Gomes
Direção musical e arranjos: Tonho Costa
Músicos: Tonho Costa, André Gião e Gabriel Mizutta
Produção: Carol Vaccari
Criação de iluminação: Borracha Souza
Operação de luz: Carol Vaccari
Cenário, figurino e adereços: Vanessa Yamamoto
Design gráfico: Daniel Simonato
Acessibilidade: Visual Libras
Foto e vídeo: Lafaiete do Vale
